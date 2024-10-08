Florian Wirtz'ten Bayern Münih kararı!

Alman basını, Leverkusen'in yıldızı Florian Wirtz'in Bayern Münih'e transfer olmak istediğini yazdı. Ayrıntılar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Florian Wirtz'ten Bayern Münih kararı!
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08 Ekim 2024 20:28
Bayer Leverkusen'in geçen sezonki şampiyonluğunda önemli bir pay sahibi olan Florian Wirtz, kararını verdi.

Sky Sports'ta yer alan habere göre; Alman oyuncu, Bayern Münih'e transfer olmak istiyor.

ALMANYA'DA KALMAK İSTİYOR

Alman oyuncunun, birçok teklif almasına rağmen Bundesliga'da kalmayı tercih ettiği belirtildi.

Öte yandan Bayern Münih'in bu transferi 100 milyon euroya bitirebileceği ifade edildi.

Bu sezon Leverkusen ile 10 maça çıkan Wirtz, 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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