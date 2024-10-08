Florian Wirtz'ten Bayern Münih kararı!

Bayer Leverkusen'in geçen sezonki şampiyonluğunda önemli bir pay sahibi olan Florian Wirtz, kararını verdi.



Sky Sports'ta yer alan habere göre; Alman oyuncu, Bayern Münih'e transfer olmak istiyor.



ALMANYA'DA KALMAK İSTİYOR



Alman oyuncunun, birçok teklif almasına rağmen Bundesliga'da kalmayı tercih ettiği belirtildi.



Öte yandan Bayern Münih'in bu transferi 100 milyon euroya bitirebileceği ifade edildi.



Bu sezon Leverkusen ile 10 maça çıkan Wirtz, 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.



