Florentino Perez'den Premier Lig kulüplerine rest!

Futbolda kurulması beklenen Süper Lig ile ilgili Avrupa Adalet Divanı, 21 Aralık'ta son kararını verecek. Süper Lig projesini hayata geçirmeye kararlı olan Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, olumlu bir karar çıkması halinde Premier Lig devlerini ikna etmek için uğraşmayacağı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Florentino Perez'den Premier Lig kulüplerine rest!
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20 Kasım 2023 23:21
Futbolda yeni bir devri başlatacak bir proje olarak adlandırılan ''Süper Lig'' projesinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

Avrupa Adalet Divanı, 21 Aralık'ta Süper Lig projesiyle ilgili son kararını vermeye hazırlanıyor. Bu karar, Süper Lig gibi başka bir turnuvanın kurulmasına yeşil ışık yakabileceğinden dolayı kilit bir önem taşıyor. 

FLORENTINO PEREZ KARARLI 

Süper Lig'in kurulmasını en başından beri isteyenlerden biri de Real Madrid kulübü başkanı Florentino Perez oldu. 

Gazeteci Ramon Alvarez de Mon'un haberine göre; Real Madrid kulübü başkanı Florentino Perez'in Süper Lig projesini hayata geçirmeye kararlı olduğu belirtildi.

Perez'in, olumlu bir karar çıkması halinde Premier Lig devlerini bu organizyona katılmaya ikna etmek için uğraşmayacağı ifade edildi.

Son olarak Perez'in bu organizasyonu 'futbolun iyiliği' için şart olduğunu savunduğu aktarıldı. 

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