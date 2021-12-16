Flamengo, Vitor Pereira'nın gönderilmesini bekliyor

Flamengo, Carlos Carvalhal'i getirmek istedi. Braga, Beşiktaş'ın eski hocası Carvalhal için 10 milyon euro tazminat isteyince, Brezilya ekibi Fenerbahçe'nin Vitor Pereira'yı göndermesini beklemeye başladı... Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki geleceği Beşiktaş derbisinde alacağı sonuca bağlı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Flamengo, Vitor Pereira'nın gönderilmesini bekliyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Aralık 2021 09:33
Fenerbahçe'de adeta istenmeyen adam ilan edilen ve kelle koltukta dolaşan Vitor Pereira'nın gönderilmesini Flamengo dört gözle bekliyor.

Brezilya ekibinin teknik direktör olarak takımın başına getirmek istediği Carlos Carvalhal için Braga, 10 milyon euro tazminat talebinde bulundu.

VITOR PEREIRA KELLE KOLTUKTA

Portekiz basınında yer alan bilgilere göre, Braga Başkanı Antonio Salvador, Flamengo'ya, "Carvalhal'i almak istiyorsanız 60 milyon Brezilya doları (10) milyon euro tazminat vereceksiniz." restini çekti. Bunun üzerine Flamengo yönetimi rotayı Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira'ya çevirdi.

PEREIRA'NIN GELECEĞİNİ BEŞİKTAŞ BELİRLEYECEK

Sarı-Lacivertli takımda işlerin kötü gitmesi için adeta pusuda bekleyen Rio temsilcisi, Beşiktaş derbisinden kötü bir sonuç çıkması ve sonra Vitor Pereira'nın gönderilmesi halinde hemen düğmeye basacak. Flamengo daha önce de Pereira'yla görüşmüş ancak bu transfer projesi gerçekleşmemişti.

Fenerbahçe ile bu sezon beklentilerden uzak bir performans sergileyen Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi dahil 24 karşılaşmaya çıktı. Pereira bu maçlardan 11'ini kazanırken, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.