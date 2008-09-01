Fisher: "2010'da kazanmadan, 2009'daki şampiyonluk aynı hissettirmezdi"

Eski Los Angeles Lakers oyuncusu Derek Fisher, 2010'da kazanılan Lakers şampiyonluğu hakkında insanların bilmediklerini açıkladı.



On yıl önce Lakers, rakip Boston Celtics ile NBA Finalleri'nde destansı bir rövanşa girmişti. Celtics, 2008'de Lakers'ı yenmişti. Lakers, 2008-09 NBA sezonunda geri dönerek, Orlando Magic'i mağlup ederek şampiyonluk kazanmıştı.



Fisher, takımın şampiyonayı tekrarlama yolculuğu ve taraftarların bu başarıya ulaşan takım hakkında bilmedikleri hakkında konuştu:



"Bence 2010 takımı olarak, o sezon şampiyonluğu ne kadar kazanmak istediğimizi anlatmak zor. İnsanların 2009'da başardıklarımızı itibarsızlaştırmaya çalıştıklarını hissetmiştik. 2010'da şampiyonluğu kazanmak, özellikle Celtics'e karşı oynadığımız için, nasıl olacağını bilmiyorduk ama, 2009'da kazandıktan sonra kendimizi kaybettiğimizi hissettiğimiz için, insanların doğrulaması açısından daha etkili oldu.



"2010 OLMADAN, 2009 AYNI HİSSETTİRMEZDİ"



Fisher, 2010'da şampiyonluğu kazanmadan, 2009'da kazanılan şampiyonluğun aynı hissettirmeyeceğini itiraf etti:



"2009'da başardıklarımızla ilgili harika hissetmiştik, ancak 2010'da tekrar kazanmadan aynı şeyi hissedemezdik. 2008'de kaybettikten sonra ne kadar motive ve kızgın olduğumuzu ve bundan sonra başardığımız her şeyin oradan başladığını anlatmak zor."



"Magic ve Larry Bird gibiydi, onlar birbirlerinin performanslarını nasıl izledikleri hakkında konuşmuşlardır. Larry haberleri açıp ya da bir gazete alıp, Magic ile Lakers'ın önceki gece neler yaptığını görürdü. O noktaya erişmek ya da geçmek zorunda olduğunu hissederdi. Onları aşmak ve daha uzun süre dayanmak konusunda bu şekilde kararlıydık."



Lakers, Staples Center'daki 7. maçta, azılı rakipleri Celtics'e karşı intikamını alabilmişti.



