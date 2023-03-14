Firmino için Galatasaray açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.



Cimbom şu ana kadar 24 karşılaşmada 60 puan alarak önemli bir istatistik elde etti. Aslan, ligde 2. sırada yer alan Fenerbahçe'nin 9 puan önünde yer alıyor.



Öte yandan Galatasaray Yönetimi, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, sezon sonunda hücum hattına takviye yapmak istiyordu. Dursun Özbek ve kurmayları, transfer gündemine Liverpool forması giyen Roberto Firmino'yu almıştı.



Sezon sonunda Liverpool'dan ayrılık kararı alan ve Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan Roberto Firmino konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.



"G.SARAY'IN ŞANSI OLABİLİR"



İngiltere'nin önde gelen transfer portallarından Team Talk'a göre Sarı-Kırmızılılar, Sambacı için önemli bir opsiyon durumunda.



Takvim'de yer alan habere göre İngiliz gazeteci Ben Jacobs, "Galatasaray'ın bu transferi bitirme konusunda Firmino'ya yoğun baskı uyguladığını biliyorum. Firmino, İtalya veya İspanya'ya gidip, kadrodaki birden fazla yıldız isimden biri olmak yerine Galatasaray'a gidip takımın yıldızı olmayı seçebilir. Galatasaray'ın burada bir şansı olabilir" dedi.



BU SEZON 10 GOL ATTI!



31 yaşındaki oyuncu bu sezon İngiltere'de 28 maça çıktı. Firmino bu karşılaşmalarda 10 gol attı. 10 golün yanı sıra 5 de asistle oynadı.



1.81 boyundaki Sambacı ülke milli takımında ise 55 müsabakada görev aldı. Yıldız santrfor 55 mücadelede ise 17 gol kaydetti. Firmino'nun güncel piyasa değeri ise 28 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda. Firmino kariyerinde Hoffenheim, Tombense ve Figueirense FC gibi takımlarda da boy göstermişti.





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