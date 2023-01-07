Fiorentina, uzatmada kazandı!

Fiorentina, 90+1'de Nicolas Gonzalez'in attığı golle Sassuolo'yu 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Fiorentina, uzatmada kazandı!
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07 Ocak 2023 19:20
İtalya Serie A'nın 17. haftasında Fiorentina ile Sassuolo karşı karşıya geldi. Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fiorentina, 2-1'lik skorla kazandı.

Fiorentina, 48. dakikada Riccardo Saponara'nın golüyle öne geçti. Sassuolo, 57. dakikada Domenico Berardi ile skoru eşitledi.

Ev sahibine galibiyeti getiren golü 90+1. dakikada penaltıdan Nicolas Gonzalez kaydetti.

Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan, yedek kulübesinde bekledi. Mert Müdür ise sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

2 maç sonra kazanan Fiorentina, puanını 23'e yükseltti. Son 6 maçında 5. kez yenilen Sassuolo, 16 puanda kaldı.

Fiorentina, gelecek hafta Roma'ya konuk olacak. Sassuolo ise sahasında Lazio'yu ağırlayacak.

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