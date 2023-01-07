İtalya Serie A'nın 17. haftasında Fiorentina ile Sassuolo karşı karşıya geldi. Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fiorentina, 2-1'lik skorla kazandı.
Fiorentina, 48. dakikada Riccardo Saponara'nın golüyle öne geçti. Sassuolo, 57. dakikada Domenico Berardi ile skoru eşitledi.
Ev sahibine galibiyeti getiren golü 90+1. dakikada penaltıdan Nicolas Gonzalez kaydetti.
Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan, yedek kulübesinde bekledi. Mert Müdür ise sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.
2 maç sonra kazanan Fiorentina, puanını 23'e yükseltti. Son 6 maçında 5. kez yenilen Sassuolo, 16 puanda kaldı.
Fiorentina, gelecek hafta Roma'ya konuk olacak. Sassuolo ise sahasında Lazio'yu ağırlayacak.
Fiorentina, 48. dakikada Riccardo Saponara'nın golüyle öne geçti. Sassuolo, 57. dakikada Domenico Berardi ile skoru eşitledi.
Ev sahibine galibiyeti getiren golü 90+1. dakikada penaltıdan Nicolas Gonzalez kaydetti.
Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan, yedek kulübesinde bekledi. Mert Müdür ise sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.
2 maç sonra kazanan Fiorentina, puanını 23'e yükseltti. Son 6 maçında 5. kez yenilen Sassuolo, 16 puanda kaldı.
Fiorentina, gelecek hafta Roma'ya konuk olacak. Sassuolo ise sahasında Lazio'yu ağırlayacak.
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