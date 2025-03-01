İtalya Serie A'nın 27. haftasında Fiorentina, Lecce'yi konuk etti.
Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.
Fiorentina'nın ve maçın tek golünü 9'uncu dakikada Robin Gosens kaydetti.
Öte yandan Fiorentina'da Lucas Beltran, 73. dakikada penaltı kaçırdı.
3 maçlık mağlubiyet serisinin ardından ilk kez kazanan Fiorentina, puanını 45'e yükseltti ve 6. sıraya yerleşti.
Üst üste 2. maçını kaybeden, galibiyet hasreti 4 maça çıkan Lecce ise 25 puanda kaldı ve 16. sırada konumlandı.
Fiorentina'da Cher Ndour, 90 dakika; Nicolo Zaniolo ise 88 dakika sahada kaldı.
Lecce'de ise Ante Rebic, 64. dakikada oyuna dahil oldu.
Ligde bir sonraki hafta Fiorentina, Napoli'ye konuk olacak. Lecce ise Milan'ı ağırlayacak.
Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.
Fiorentina'nın ve maçın tek golünü 9'uncu dakikada Robin Gosens kaydetti.
Öte yandan Fiorentina'da Lucas Beltran, 73. dakikada penaltı kaçırdı.
3 maçlık mağlubiyet serisinin ardından ilk kez kazanan Fiorentina, puanını 45'e yükseltti ve 6. sıraya yerleşti.
Üst üste 2. maçını kaybeden, galibiyet hasreti 4 maça çıkan Lecce ise 25 puanda kaldı ve 16. sırada konumlandı.
Fiorentina'da Cher Ndour, 90 dakika; Nicolo Zaniolo ise 88 dakika sahada kaldı.
Lecce'de ise Ante Rebic, 64. dakikada oyuna dahil oldu.
Ligde bir sonraki hafta Fiorentina, Napoli'ye konuk olacak. Lecce ise Milan'ı ağırlayacak.