İtalya Serie A'nın 27. haftasında Fiorentina, Lecce'yi konuk etti.



Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.



Fiorentina'nın ve maçın tek golünü 9'uncu dakikada Robin Gosens kaydetti.



Öte yandan Fiorentina'da Lucas Beltran, 73. dakikada penaltı kaçırdı.



3 maçlık mağlubiyet serisinin ardından ilk kez kazanan Fiorentina, puanını 45'e yükseltti ve 6. sıraya yerleşti.



Üst üste 2. maçını kaybeden, galibiyet hasreti 4 maça çıkan Lecce ise 25 puanda kaldı ve 16. sırada konumlandı.



Fiorentina'da Cher Ndour, 90 dakika; Nicolo Zaniolo ise 88 dakika sahada kaldı.



Lecce'de ise Ante Rebic, 64. dakikada oyuna dahil oldu.



Ligde bir sonraki hafta Fiorentina, Napoli'ye konuk olacak. Lecce ise Milan'ı ağırlayacak.



























