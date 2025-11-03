03 Kasım
Alanyaspor-Gaziantep FK
20:00
03 Kasım
Eyüpspor-Antalyaspor
20:00
03 Kasım
Rizespor-Karagümrük
20:00
03 Kasım
Iğdır FK-Bandırmaspor
0-137'
03 Kasım
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
20:00
03 Kasım
Sunderland-Everton
23:00
03 Kasım
Real Oviedo-Osasuna
23:00
03 Kasım
Sassuolo-Genoa
20:30
03 Kasım
Lazio-Cagliari
22:45

Fiorentina'da Pioli dönemi sona eriyor

Serie A'da galibiyetle tanışamayan ve ligde son sıralarda yer alan Fiorentina, teknik direktör Stefano Pioli ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

calendar 03 Kasım 2025 16:04
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fiorentina'da Pioli dönemi sona eriyor
Serie A'da galibiyetle tanışamayan ve ligde son sıralarda yer alan Fiorentina, teknik direktör Stefano Pioli ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
 
Di Marzio'nun haberine göre İtalya Serie A ekibi Fiorentina, teknik direktör Stefano Pioli ile yollarını ayırma kararı aldı. Kulüp, deneyimli çalıştırıcıyla ayrılık sürecinin detaylarını netleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
 
Bir araya gelen kulüp yönetimi, Lecce karşısında alınan mağlubiyetin ardından durum değerlendirmesi yaptı. Görüşmelerin ardından Pioli dönemi resmen sona erme noktasına geldi.
 
Bu sezon Serie A'da henüz hiç galibiyet alamayan Fiorentina, topladığı yalnızca 4 puanla ligde sondan ikinci sırada bulunuyor. Yönetim, yeni teknik direktör arayışlarına hız verirken, takımın yeniden çıkışa geçmesi hedefleniyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
7 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
