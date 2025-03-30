İtalya Serie A 30. hafta karşılaşmasında Fiorentina, sahasında Atalanta ile karşı karşıya geldi. Artemio Franchi'de oynanan maçta kazanan 1-0 ile Fiorentina oldu.



Fiorentina'ya galibiyeti getiren golü 45. dakikada Moise Kean attı.



Fiorentina'da Nicolo Zaniolo, 84. dakikada Kean yerine oyuna dahil oldu.



Bu sonucun ardından Fiorentina, ligde arka arkaya ikinci galibiyetini aldı ve puanını 51'e yükseltti. Atalanta ise 58 puanda kaldı.



Serie A'nın bir sonraki haftasında Fiorentina, Milan deplasmanına gidecek. Atalanta, sahasında Lazio'yu konuk edecek.



