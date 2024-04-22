Final serisinin en hızlı servisi Vargas'tan!

Vodafone Sultanlar Ligi Play-Off final serisinin 5'inci ve son maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0'lık skorla mağlup ederek seriyi 3-2 kazanan Fenerbahçe Opet şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-lacivertli takımın ve A Milli Takım'ın başarılı oyuncusu Melissa Vargas, finale damgasını vurdu.



Vodafone 5G Final Serisi En Hızlı Servis Özel Ödülü Melissa Vargas'a verildi.



Vargas final serisinin 3'üncü maçında 110 kilometre hıza ulaşarak ödülün sahibi oldu. Öte yandan Vargas, Play-Off final serisinin son maçının En Değerli Oyuncusu (MVP) ve final serisinin de MVP'si seçlidi. Milli voleybolcu, ödülünü Vodafone Türkiye CEO'su (Üst Yönetici) Engin Aksoy'un elinden aldı.



Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, şunları söyledi:



"Geçen yıl Türkiye Voleybol Federasyonu ile bir gönül birlikteliğine imza atarak, Türkiye Voleybol Federasyonu'na bağlı en üst klasman kadınlar ligi olan Sultanlar Ligi'nin İsim Sponsoru ve Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru olduk. Türkiye'de kadın sporuna sağlanan en yüksek ve kapsamlı sponsorluk anlaşmasına imza atmanın, ayrıca dünyada kadın voleyboluna yapılan en büyük desteği sağlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Büyük bir heyecan ve coşku içinde geçen bir ligi daha geride bıraktık. Tüm takımlarımızı ve sporcularımızı kutluyoruz. Bu yıl önceki ödül törenlerinden farklı olarak 'En Hızlı Servis Vodafone Özel Ödülü'nü de takdim ettik. Ödüle layık görülen Melissa Vargas'ı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Vodafone olarak, kadın voleybolunun yanında durmaya devam edeceğiz."





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