Filistin Federasyonu'ndan FIFA'ya olay çağrı

Filistin Futbol Federasyonu (PFA), Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğine (FIFA), İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaptığı insan hakları ihlalleri nedeniyle İsrail Futbol Federasyonunun, Zürih merkezli kuruluştan atılması için çağrı yaptı.



PFA, FIFA'ya ilettiği yazılı başvuruda, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in düzenlediği saldırıların yol açtığı insan hakları ihlalleri ile İsrail liginde yaşanan ayrımcılık ve ırkçılığa karşı gerekli adımları atmadığı gerekçesiyle İsrail Futbol Federasyonunun FIFA üyeliğinin sona erdirilmesini talep etti.



"TÜZÜĞÜ İHLAL EDİYORLAR"



İsrail Futbol Federasyonunun kendi liginde ayrımcılık ve ırkçılığa karşı gerekli adımları atmadığı belirtilen başvuruda, söz konusu durumun "FIFA tüzüğünün 3. maddesinin doğrudan ihlali anlamına geldiği" kaydedildi.



PFA, İsrail Futbol Federasyonu yetkililerinin "Gazze'deki soykırıma güçlü destek olduğunu gösteren" sosyal medya paylaşımlarının yanı sıra, Maccabi Netanya kulübünün bir Facebook gönderisi de dahil, İsrailli bazı futbol yöneticileri ve kulüplerinin sosyal medya paylaşımlarını da örnek olarak gösterdi.



Ayrıca, PFA, İsrail ligindeki Beitar Jerusalem kulübünün taraftarlarının, İsrail'in "en ırkçı takımı" olduklarını "gururla" dile getirdiğini ve ligdeki diğer Arap futbolculara yönelik "terörist" gibi hakaretlerde bulunduklarını ifade etti.





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