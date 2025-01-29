Fenerbahçe'nin sezon başında Juventus'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Filip Kostić'in ayrılacağı ve Bundesliga ekibi Union Berlin'e transfer olacağı iddiaları gündemde.
Alman basınında yer alan haberlere göre, Union Berlin yönetimi transfer için yoğun bir şekilde çalışıyor.
3 Şubat'ın son gün olması nedeniyle, transferin henüz gerçekleşmediği belirtilirken, son gelen bilgiler Kostić'in Almanya'ya geri döneceği yönünde.
32 yaşındaki futbolcu, Almanya'da daha önce başarılı bir dönem geçirdiği için Bundesliga'ya yabancı değil.
"BURADA MUTLUYUM"
Ayrılık iddiaları hakkında açıklamalarda bulunan Sırp oyuncu, "Performansımdan dolayı mutluyum. Geldiğimden bu yana yüzde yüzümü göstermeye çalışıyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Kiralık olarak buradayım ama sezon sonunda neler olacağını göreceğiz. Ama şunu söyleyebilirim, benim için her şey yolunda ve burada olmaktan dolayı mutluyum." açıklamasını yapmıştı.
PERFORMANSI
Filip Kostic, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 15 maçta 1 gol 5 asistlik performans sergiledi.
Alman basınında yer alan haberlere göre, Union Berlin yönetimi transfer için yoğun bir şekilde çalışıyor.
3 Şubat'ın son gün olması nedeniyle, transferin henüz gerçekleşmediği belirtilirken, son gelen bilgiler Kostić'in Almanya'ya geri döneceği yönünde.
32 yaşındaki futbolcu, Almanya'da daha önce başarılı bir dönem geçirdiği için Bundesliga'ya yabancı değil.
"BURADA MUTLUYUM"
Ayrılık iddiaları hakkında açıklamalarda bulunan Sırp oyuncu, "Performansımdan dolayı mutluyum. Geldiğimden bu yana yüzde yüzümü göstermeye çalışıyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Kiralık olarak buradayım ama sezon sonunda neler olacağını göreceğiz. Ama şunu söyleyebilirim, benim için her şey yolunda ve burada olmaktan dolayı mutluyum." açıklamasını yapmıştı.
PERFORMANSI
Filip Kostic, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 15 maçta 1 gol 5 asistlik performans sergiledi.