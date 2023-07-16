A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi finalinde Çin ile karşılaşacak.



ABD'nin ev sahipliğinde, Arlington kentinde düzenlenen organizasyonda finale yükselen "Filenin Sultanları", Çin ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, pazarı pazartesiye bağlayan gece TSİ 01.30'da başlayacak. Şampiyonluk müsabakası TRT Spor'dan yayımlanacak.



Ay-yıldızlı ekip, 2018'in ardından ikinci kez finale yükselerek şampiyonluğa çok yaklaştı. Milli takım, ayrıca dünya sıralamasında da 358.49 puanla ikinci sıraya yükseldi.



