Filenin Sultanları şampiyonluk için sahaya çıkıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi finalinde Çin ile karşı karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Filenin Sultanları şampiyonluk için sahaya çıkıyor
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16 Temmuz 2023 10:38
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi finalinde Çin ile karşılaşacak.

ABD'nin ev sahipliğinde, Arlington kentinde düzenlenen organizasyonda finale yükselen "Filenin Sultanları", Çin ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, pazarı pazartesiye bağlayan gece TSİ 01.30'da başlayacak. Şampiyonluk müsabakası TRT Spor'dan yayımlanacak.

Ay-yıldızlı ekip, 2018'in ardından ikinci kez finale yükselerek şampiyonluğa çok yaklaştı. Milli takım, ayrıca dünya sıralamasında da 358.49 puanla ikinci sıraya yükseldi.

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