Filenin Sultanları hazırlık maçında Polonya'ya 3-1 mağlup oldu

2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı, özel maçta Polonya'ya 3-1 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Filenin Sultanları hazırlık maçında Polonya'ya 3-1 mağlup oldu
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05 Ağustos 2023 22:33
A Milli Kadın Voleybol Takımı, hazırlık maçında Polonya'ya 3-1 mağlup oldu

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Polonya'da Mielec şehrinde oynanan hazırlık maçında Türkiye, rakibine 22-25, 25-19, 25-20 ve 25-22'le setlerle 3-1 mağlup oldu.

Polonya'yla deplasmanda üç hazırlık maçı yapan ay-yıldızlı ekip, 1 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek.

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