Filenin Sultanları, FIVB Dünya Şampiyonası hazırlıklarına başladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek FIVB Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarına İstanbul'da başladı.



Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) açıklamasına göre TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilen çalışmaları başantrenör Giovanni Guidetti yönetiminde sürdüren "Filenin Sultanları"nın 18 kişilik geniş kadrosunda şu isimler yer alıyor:



Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin



Pasör çaprazı: Ebrar Karakurt, Meryem Boz



Smaçör: Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Tuğba Şenoğlu, Yaprak Erkek



Orta oyuncu: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Beyza Arıcı, Ayçin Akyol



Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Aylin Acar



Ay-yıldızlılar, Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında 27-30 Ağustos tarihlerinde ABD ile bu ülkede ikili kamp yapacak ve hazırlık maçları oynayacak.









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