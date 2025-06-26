Filenin Efeleri'nden beşinci mağlubiyet!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasının ikinci maçında Ukrayna ile karşılaştı.
Bulgaristan'ın Burgaz kentinde oynanan mücadeleyi A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Ukrayna'ya 3-0 kaybetti.
Çin'de oynanan ilk hafta karşılaşmalarını 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle tamamlayan ay-yıldızlılar, Bulgaristan'ın Burgaz kentindeki ikinci hafta maçlarında da henüz galibiyet alamadı.
Türkiye, 2025 VNL'deki 7. karşılaşmasını 28 Haziran Cumartesi günü Bulgaristan ile oynayacak.
Bulgaristan'ın Burgaz kentinde oynanan mücadeleyi A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Ukrayna'ya 3-0 kaybetti.
Çin'de oynanan ilk hafta karşılaşmalarını 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle tamamlayan ay-yıldızlılar, Bulgaristan'ın Burgaz kentindeki ikinci hafta maçlarında da henüz galibiyet alamadı.
Türkiye, 2025 VNL'deki 7. karşılaşmasını 28 Haziran Cumartesi günü Bulgaristan ile oynayacak.
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