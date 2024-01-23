Fildişi Sahili'nde Zaha tepkisi!

Galatasaraylı Wilfried Zaha'nın Trabzonspor karşılaşmasındaki 2 golü ve performansı ülkesinde de gündem oldu.
Fildişi Sahili'de taraftarlar milli takıma alınmayan Zaha'nın bu performansı sonrası milli takım teknik direktörü Jean-Louis Gasset'e tepki gösterdi.
Zaha için yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde;
"Biz buradayız ve Zaha orada duble yaptı. Galatasaray, özellikle onun dublesi sayesinde Trabzonspor'u mağlup etti"
"Eminim Jean-Louis Gasset şu anda çok sinirlenmiştir"
"İşte Nijerya'ya karşı atabileceğimiz 2 gol boşa gitti"
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'da bu sezon 25 maçta sahaya çıkan 31 yaşındaki Zaha, 9 gol attı ve 4 asist yaptı.
FİLDİŞİ SAHİLİ NE YAPTI?
Afrika Kupası'nda Ekvator Ginesi, Nijerya ve Gine-Bissau ile aynı grupta yer alan Fildişi Sahili, 3 maç sonunda 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 3 puan topladı.
Fildişi Sahili'de taraftarlar milli takıma alınmayan Zaha'nın bu performansı sonrası milli takım teknik direktörü Jean-Louis Gasset'e tepki gösterdi.
Zaha için yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde;
"Biz buradayız ve Zaha orada duble yaptı. Galatasaray, özellikle onun dublesi sayesinde Trabzonspor'u mağlup etti"
"Eminim Jean-Louis Gasset şu anda çok sinirlenmiştir"
"İşte Nijerya'ya karşı atabileceğimiz 2 gol boşa gitti"
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'da bu sezon 25 maçta sahaya çıkan 31 yaşındaki Zaha, 9 gol attı ve 4 asist yaptı.
FİLDİŞİ SAHİLİ NE YAPTI?
Afrika Kupası'nda Ekvator Ginesi, Nijerya ve Gine-Bissau ile aynı grupta yer alan Fildişi Sahili, 3 maç sonunda 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 3 puan topladı.