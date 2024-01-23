Fildişi Sahili'nde Zaha tepkisi!

Fildişi Sahili Milli Takımı'nda yer almayan Galatasaraylı Wilfried Zaha'nın Trabzonspor karşısında 2 gol atması ve performansı, Fildişi Sahili Teknik Direktörü Jean-Louis Gasset'in eleştirilmesine neden oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Fildişi Sahili'nde Zaha tepkisi!
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23 Ocak 2024 16:23
Son güncelleme 23 Ocak 2024 16:27
Galatasaraylı Wilfried Zaha'nın Trabzonspor karşılaşmasındaki 2 golü ve performansı ülkesinde de gündem oldu.

Fildişi Sahili'de taraftarlar milli takıma alınmayan Zaha'nın bu performansı sonrası milli takım teknik direktörü Jean-Louis Gasset'e tepki gösterdi.

Zaha için yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde;

"Biz buradayız ve Zaha orada duble yaptı. Galatasaray, özellikle onun dublesi sayesinde Trabzonspor'u mağlup etti"

"Eminim Jean-Louis Gasset şu anda çok sinirlenmiştir"

"İşte Nijerya'ya karşı atabileceğimiz 2 gol boşa gitti"

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 25 maçta sahaya çıkan 31 yaşındaki Zaha, 9 gol attı ve 4 asist yaptı.

FİLDİŞİ SAHİLİ NE YAPTI?

Afrika Kupası'nda Ekvator Ginesi, Nijerya ve Gine-Bissau ile aynı grupta yer alan Fildişi Sahili, 3 maç sonunda 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 3 puan topladı.

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