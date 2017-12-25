Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Arda Turan'ın transfer edileceğine dair iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.
Arda Turan'ın transfer gündemlerinde olmadığını ifade eden Orman, Arda Turan ile ilgili fikrimi sordunuz, Arda çok sevdiğim, kariyerli bir oyuncu, Türkiye'nin de önemli bir markası. Bizim takımımızda Arda Turan'ın oynadığı bölgede çok oyuncumuz var, mevcut oyuncularımızdan mümkün olduğunca performans sağlamak zorundayız. Arda'yı çok severim, nasip olursa sevinirim ama şu anda Beşiktaş'ın böyle bir gündemi yok. Tolga ve Arda aile gibi, herkes birbirini görür. Daha yarım saat önce Fatih Terim ile görüştüm, tebrik ettim. Biz arkadaşız" dedi.
ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ KEZ ŞAMPİYONLUK İSTİYORUZ
Üst üste üçüncü kez şampiyon olmak istediklerini ifade eden Orman, "Beşiktaş'ın ilk yarıdaki performansından memnun değilim ama çok maç yaptık. Şimdi önümüzde bir devre arası kampı var, iyi değerlendireceğiz. İkinci yarıda çok zorlu olacak ama üçüncü kez üst üste şampiyon olmak istiyoruz. Fatih Terim çok saygı duyduğumuz bir teknik adam. Galatasaray da şampiyon olmak istiyor, Fenerbahçe de şampiyon olmak istiyor. Çok güzel bir lig olacak. Bayern Münih maçı ise çok zor bir maç, çok iyi hazırlanacağız ve bekliyoruz" şeklinde konuştu.
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Arda Turan'ın transfer gündemlerinde olmadığını ifade eden Orman, Arda Turan ile ilgili fikrimi sordunuz, Arda çok sevdiğim, kariyerli bir oyuncu, Türkiye'nin de önemli bir markası. Bizim takımımızda Arda Turan'ın oynadığı bölgede çok oyuncumuz var, mevcut oyuncularımızdan mümkün olduğunca performans sağlamak zorundayız. Arda'yı çok severim, nasip olursa sevinirim ama şu anda Beşiktaş'ın böyle bir gündemi yok. Tolga ve Arda aile gibi, herkes birbirini görür. Daha yarım saat önce Fatih Terim ile görüştüm, tebrik ettim. Biz arkadaşız" dedi.
ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ KEZ ŞAMPİYONLUK İSTİYORUZ
Üst üste üçüncü kez şampiyon olmak istediklerini ifade eden Orman, "Beşiktaş'ın ilk yarıdaki performansından memnun değilim ama çok maç yaptık. Şimdi önümüzde bir devre arası kampı var, iyi değerlendireceğiz. İkinci yarıda çok zorlu olacak ama üçüncü kez üst üste şampiyon olmak istiyoruz. Fatih Terim çok saygı duyduğumuz bir teknik adam. Galatasaray da şampiyon olmak istiyor, Fenerbahçe de şampiyon olmak istiyor. Çok güzel bir lig olacak. Bayern Münih maçı ise çok zor bir maç, çok iyi hazırlanacağız ve bekliyoruz" şeklinde konuştu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın