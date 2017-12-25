ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ KEZ ŞAMPİYONLUK İSTİYORUZ

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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Arda Turan'ın transfer edileceğine dair iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.Arda Turan'ın transfer gündemlerinde olmadığını ifade eden Orman, Arda Turan ile ilgili fikrimi sordunuz, Arda çok sevdiğim, kariyerli bir oyuncu, Türkiye'nin de önemli bir markası. Bizim takımımızda Arda Turan'ın oynadığı bölgede çok oyuncumuz var, mevcut oyuncularımızdan mümkün olduğunca performans sağlamak zorundayız." dedi.Üst üste üçüncü kez şampiyon olmak istediklerini ifade eden Orman, "Beşiktaş'ın ilk yarıdaki performansından memnun değilim ama çok maç yaptık. Şimdi önümüzde bir devre arası kampı var, iyi değerlendireceğiz. İkinci yarıda çok zorlu olacak ama üçüncü kez üst üste şampiyon olmak istiyoruz.Fenerbahçe de şampiyon olmak istiyor. Çok güzel bir lig olacak. Bayern Münih maçı ise çok zor bir maç, çok iyi hazırlanacağız ve bekliyoruz" şeklinde konuştu.