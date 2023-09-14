FIFA, 'The Best' adaylarını açıkladı

FIFA'nın her sezon verdiği "The Best" ödülünün adayları açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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FIFA, 'The Best' adaylarını açıkladı
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14 Eylül 2023 18:20
Son güncelleme 14 Eylül 2023 18:24
FIFA'nın her yıl en iyilere verdiği "The Best" ödülünün adayları açıklandı.

FIFA'dan yapılan açıklamada yılın en iyi erkek oyuncusuna verilecek olan "The Best" ödülü için şu isimler aday gösterildi;

-Julian Alvarez
-Kevin De Bruyne
-Marcelo Brozovic
-İlkay Gündoğan
-Erling Haaland
-Rodri
-Khvicha Kvaratskhelia
-Kylian Mbappe
-Lionel Messi
-Victor Osimhen
-Declan Rice
-Bernardo Silva

FIFA yılın en iyi erkek teknik direktörü adayları;

-Xavi
-Pep Guardiola
-Simone Inzaghi
-Ange Postecoglou
-Luciano Spalletti

Yılın en iyi kadın oyuncusuna verilecek olan "The Best" ödülünün adayları;

-Aitana Bonmati
-Linda Caicedo
-Rachel Daly
-Kadidiatou Diani
-Caitlin Foord
-Marry Fowler
-Alex Greenwood
-Jennifer Hermoso
-Lindsey Horan
-Amanda Ilestedt
-Lauren James
-Sam Kerr
-Mapi Leon
-Hinata Miyazawa
-Salma Paralluelo
-Keira Walsh

FIFA yılın en iyi kadın futbolu teknik direktörü adayları;

-Peter Gerhardsson
-Jonatan Giraldez
-Tony Gustavsson
-Emma Hayes
-Sarina Wiegman

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