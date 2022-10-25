FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda yeni sezon başlıyor

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda 2022-2023 sezonu 26 Ekim Çarşamba yapılacak maçlarla başlayacak.



Kupanın normal sezonunda, dörderli 12 grupta toplam 48 takım mücadele edecek.



Türkiye'yi ligde B Grubu'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor, C Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring, D Grubu'nda OGM Ormanspor, E Grubu'nda Bursa Uludağ Basketbol ve Nesibe Aydın, F Grubu'nda da BOTAŞ temsil edecek.



OGM Ormanspor ve Galatasaray Çağdaş Faktoring, yarın gruplardaki ilk maçlarına çıkacak.



Normal sezonda gruplarda ilk iki sırayı alacak toplam 24 takım ile 1. konferans (A, B, C, D, E, F grupları) ve 2. konferanstan (G, H, I, J, K, L grupları) en iyi üçüncü dörder takım (Toplam 8), 32 ekibin mücadele edeceği play-off turuna yükselecek.



FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Türk takımlarının ilk hafta maç programı şöyle:



26 Ekim Çarşamba:



18.30 FCC UAV Arad (Romanya)-OGM Ormanspor



19.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Slavia Banska Bystrica (Slovakya)



27 Ekim Perşembe:



17.00 Bursa Uludağ Basketbol-Nesibe Aydın



17.00 BOTAŞ-Kibirkstis (Litvanya)



19.00 Elitzur Landco Ramla (İsrail)-Hatay Büyükşehir Belediyespor





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ