Feyyaz Uçar: "Nedense hep Beşiktaş'a denk geliyor"

Feyyaz Uçar, Beşiktaş'ın Hatayspor deplasmanında Mehmet Topal ile bulduğu ancak geçerli sayılmayan golünü değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Feyyaz Uçar: 'Nedense hep Beşiktaş'a denk geliyor'
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30 Ekim 2021 23:59
Beşiktaş'ta Hatayspor deplasmanında Mehmet Topal'ın topukla attığı gol, Francisco Montero'nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Siyah-beyazlıların iptal edilen golü hakkında yayıncı kuruluş yorumcusu Feyyaz Uçar'dan sert ifadeler geldi.

Cüneyt Çakır'ı eleştiren Feyyaz Uçar "Kalecinin görüş alanında değil, Montero'ya değmediğini açıkça görüyoruz. Nedense hep Beşiktaş'a denk geliyor bunlar. Halil Umut Meler sadece Beşiktaş maçına üst üste yollanıyor. Uzatmanın uzatması sadece Beşiktaş gol yiyene kadar oluyor. Sayın hocam, sen bizim FIFA kokartlı hakemimizsin, yakını mı göremiyorsun? Sezon başından beri Beşiktaş'a karşı bir şey var. Bu hakem tuhaflıkları sürekli Beşiktaş'ın başına geliyor." ifadelerini kullandı.


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