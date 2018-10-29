Feyenoord'da taraftarlar Cocu'yu istiyor

Hollanda Ligi'nde derbide Ajax'a 3-0 yenilen ve koltuğu sallanan'un yerinetaraftarı,'yu takımın başında görmek istediği yönünde paylaşımlara başladı.Ligde PSV ve Ajax'ın oldukça gerisine düşen Feyenoord'da taraftarlar, takımda değişikliğe gidilmesini isterken sürpriz bir aday çıkarttılar.İki sezon önce ligde şampiyon olan ancak son iki sezon istenileni veremeyen Feyenoord'da taraftarlar, Fenerbahçe'deki görevine son verilen Phillip Cocu ismini öne çıkarttı.Giovanni van Bronckhorst'un tartışıldığı dönemde bazı Feyenoord taraftarları ''Phillip Cocu boşa çıktı!'' paylaşımlarında bulundu ve Cocu'yu takımın başında görmek istediklerini belirtti.Geçtiğimiz dönemlerde Dirk Kuyt ve Robin van Persie, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Feyenoord'a transfer olmuştu.Öte yandan Feyenoord teknik direktörü van Bronckhorst, geçen hafta yaptığı açıklamada ''Umarım Cocu takımında kalır.'' sözlerini kullanmıştı.