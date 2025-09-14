Fethiyespor'dan kritik galibiyet!

14 Eylül
Kayserispor-Göztepe
0-013'
14 Eylül
Fenerbahçe-Trabzonspor
19:00
14 Eylül
Gaziantep FK-Kocaelispor
19:00
14 Eylül
Bandırmaspor-Keçiörengücü
1-150'
14 Eylül
Iğdır FK-Serik Belediyespor
0-058'
14 Eylül
Amed Sportif-Pendikspor
19:00
14 Eylül
St. Pauli-Augsburg
1-145'
14 Eylül
Mönchengladbach-Werder Bremen
18:30
14 Eylül
Burnley-Liverpool
0-056'
14 Eylül
M.City-M. United
18:30
14 Eylül
Celta Vigo-Girona
1-1
14 Eylül
Levante-Real Betis
0-00'
14 Eylül
Osasuna-Rayo Vallecano
19:30
14 Eylül
Barcelona-Valencia
22:00
14 Eylül
Roma-Torino
0-1
14 Eylül
Atalanta-Lecce
2-058'
14 Eylül
Pisa-Udinese
0-157'
14 Eylül
Sassuolo-Lazio
19:00
14 Eylül
AC Milan-Bologna
21:45
14 Eylül
Lille-Toulouse
0-158'
14 Eylül
Brest-Paris FC
18:15
14 Eylül
Metz-Angers
18:15
14 Eylül
PSG-Lens
18:15
14 Eylül
Strasbourg-Le Havre
18:15
14 Eylül
Rennes-Lyon
21:45
14 Eylül
Excelsior-S. Rotterdam
0-1
14 Eylül
Heracles-Alkmaar
1-285'
14 Eylül
FC Utrecht-FC Groningen
0-184'
14 Eylül
Telstar-Fortuna Sittard
17:45
14 Eylül
Elversberg-Dynamo Dresden
2-2
14 Eylül
Greuther Fürth-Kaiserslautern
0-3
14 Eylül
Preussen Muenster-Fortuna Düsseldorf
1-2
14 Eylül
Royal Antwerp-Gent
1-2
14 Eylül
Cercle Brugge-Sporting Charleroi
0-116'
14 Eylül
Anderlecht-Genk
19:30
14 Eylül
St.Truiden-Westerlo
20:15
14 Eylül
Ried-Hartberg
0-190'
14 Eylül
Rapid Wien-WSG Tirol
3-188'
14 Eylül
Sturm Graz-Austria Wien
18:00
14 Eylül
Winterthur-Sion
2-3
14 Eylül
FC Luzern-Young Boys
17:30
14 Eylül
Grasshopper-Lausanne
17:30
14 Eylül
Estrela da Amadora-V. Guimaraes
17:30
14 Eylül
Arouca-Casa Pia AC
20:00
14 Eylül
Braga-Gil Vicente
22:30
13 Eylül
Nizhny Novgorod-Torpedo Moscow
0-0IPT
14 Eylül
Samara-PFC Sochi
2-0
14 Eylül
Baltika-Zenit St. Petersburg
0-014'
14 Eylül
FC Rostov-CSKA Moskova
19:30
14 Eylül
Southampton-Portsmouth
0-0
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Boulogne-SC Bastia
20:00
14 Eylül
Virtus Entella-Mantova
1-057'
14 Eylül
Sudtirol-Palermo
18:15
14 Eylül
Empoli-Spezia
20:30
14 Eylül
FC Andorra-Cordoba
3-1
14 Eylül
Racing Santander-Cultural Leones
0-01'
14 Eylül
Castellon-AD Ceuta FC
19:30
14 Eylül
Sporting Gijon-Burgos CF
19:30
14 Eylül
Granada-Leganes
22:00
14 Eylül
Liefering-SV Austria Salzburg
3-2
14 Eylül
Portimonense-Sporting CP B
1-2
14 Eylül
Maritimo-Vizela
0-147'
14 Eylül
Torreense-Pacos de Ferreira
17:30
14 Eylül
FC Porto B-Uniao de Leiria
17:30
14 Eylül
Chaves-Feirense
20:00
14 Eylül
Viborg-AGF
1-2
14 Eylül
FC Nordsjaelland-FC Midtjylland
1-016'
14 Eylül
Silkeborg-OB
19:00
14 Eylül
Bryne-Tromsoe
0-288'
14 Eylül
Hamarkameratene-Stroemsgodset
18:00
14 Eylül
KFUM-Viking
18:00
14 Eylül
Sarpsborg 08-Sandefjord
18:00
14 Eylül
FK Haugesund-Rosenborg
20:15
14 Eylül
Skeid-Moss
1-189'
14 Eylül
Mjoendalen-Lyn
18:00
13 Eylül
Wisla Plock-Cracovia
0-0ERT
14 Eylül
Motor Lublin-Termalica Nieciecza
1-1
14 Eylül
Legia Warszawa-Radomiak Radom
2-071'
14 Eylül
Widzew Lodz-Arka Gdynia
18:30
14 Eylül
Kilmarnock-Celtic
0-016'
14 Eylül
Asteras T.-AE Larissa
18:00
14 Eylül
Kifisia FC-Panathinaikos
18:00
14 Eylül
Levadiakos-AEK Athens
20:00
14 Eylül
OFI Crete-PAOK
21:30
14 Eylül
Instituto-Argentinos Juniors
21:00
14 Eylül
Gimnasia LP-Union
21:00
14 Eylül
Rosario Central-Boca Juniors
23:30
15 Eylül
Defensa y Justicia-Club Atletico Platense
02:00
15 Eylül
Tigre-Talleres
02:00
14 Eylül
Red Bull Bragantino-Sport Recife
0-016'
14 Eylül
Atletico MG-Santos FC
22:00
14 Eylül
Juventude-Flamengo
22:00
14 Eylül
Sao Paulo-Botafogo RJ
23:30
15 Eylül
Vasco da Gama-Ceara
02:30

Fethiyespor'dan kritik galibiyet!

Fethiyespor, TFF 2. Lig 4. haftasında Yeni Malatyaspor'u 6-1 mağlup etti ve ilk galibiyetiyle tanıştı.

calendar 14 Eylül 2025 15:24
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Fethiyespor'dan kritik galibiyet!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 3 haftada 1 puan toplayan Fethiyespor evinde aldığı puan silme cezalarıyla sezon başından havlu atan Yeni Malatyaspor'u 6-1 yenerek hem ilk galibiyetini aldı hem de moral buldu.

Teknik direktör Selahaddin Dinçel, sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını belirterek, "Rakibimize saygı duyuyoruz. Kazanmak önemliydi. Bol gollü galibiyetle oyuncularım da üzerlerindeki baskıyı atacaktır. Artık seri yakalayıp bir an önce üst sıralara adımızı yazdırmak istiyoruz" dedi.

Fethiye temsilcisi gelecek hafta 1461 Trabzon FK'ya konuk olacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 5 2 3 0 6 1 9
4 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
5 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
6 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
7 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
8 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
9 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
10 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
11 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
12 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
13 Kayserispor 4 0 3 1 2 6 3
14 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
15 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
16 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
17 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
