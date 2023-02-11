Fethiyespor'da deprem acısı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcilerinden Fethiyespor'un U17 takımında teknik sorumluluğu yürüten Mahmut Oktay, 6 Şubat'ta meydana gelip Türkiye'yi yasa boğan yüzyılın deprem felaketinde büyük acı yaşadı.



Oktay'ın annesi ve birçok yakın akrabasının Hatay'da enkaz altında kalarak hayatlarını kaybettiği öğrenildi. Mahmut Oktay'a başsağlığı mesajı yayınlayan Muğla temsilcisi, açıklamasında, "Altyapı U17 takımımızın teknik sorumlusu Mahmut Oktay'ın kıymetli annesi, eşinin kız kardeşleri, birinci ve ikinci derece yakın akrabaları ve ahbaplarının ülkemizin yaşadığı deprem felaketinde Hatay Antakya'da depremde vefat ettiklerini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız Fethiyespor Kulübü olarak, Mahmut hocamızın annesi, eşinin kız kardeşlerinin ve kaybettikleri diğer yakınlarının mekanları cennet olsun, hocamıza ve ailesine başsağlığı dileriz" ifadelerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ