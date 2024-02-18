Fernando Santos'un gol silahı Aboubakar

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: 72 gün sonra sahalara Konyaspor maçıyla birlikte dönecek olan Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ın son haftalardaki gol susuzluğunu giderecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fernando Santos'un gol silahı Aboubakar
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18 Şubat 2024 13:04
Sakatlık, kadro dışı kalması ve Afrika Kupası'na gitmesi nedeniyle 9 Aralık'taki Fenerbahçe derbisinden bu yana forma giyemeyen Vincent Aboubakar, 72 gün sonra sahalara dönüyor.

Santos geldikten sonra affedilen Kamerunlu, Konya maçında Beşiktaş'ın gol ayağı olacak.

Son 5 maçın birini kazanan ve sadece 2 kez ağları sarsan kara kartalın gol yollarındaki susuzluğunu giderecek olan Abou'nun yarın 11'de başlaması bekleniyor. Santos, Aboubakar'la özel görüştü.

 

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