Fernando Santos'un gol silahı Aboubakar

Sakatlık, kadro dışı kalması ve Afrika Kupası'na gitmesi nedeniyle 9 Aralık'taki Fenerbahçe derbisinden bu yana forma giyemeyen Vincent Aboubakar, 72 gün sonra sahalara dönüyor.
Santos geldikten sonra affedilen Kamerunlu, Konya maçında Beşiktaş'ın gol ayağı olacak.
Son 5 maçın birini kazanan ve sadece 2 kez ağları sarsan kara kartalın gol yollarındaki susuzluğunu giderecek olan Abou'nun yarın 11'de başlaması bekleniyor. Santos, Aboubakar'la özel görüştü.
Santos geldikten sonra affedilen Kamerunlu, Konya maçında Beşiktaş'ın gol ayağı olacak.
Son 5 maçın birini kazanan ve sadece 2 kez ağları sarsan kara kartalın gol yollarındaki susuzluğunu giderecek olan Abou'nun yarın 11'de başlaması bekleniyor. Santos, Aboubakar'la özel görüştü.