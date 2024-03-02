Fernando Santos'tan derbi sözü: ''İnanç, sabır ve disiplin!

Beşiktaş'ın Portekizli teknik direktörü Fernando Santos, ilk kez derbi heyecanını pazar akşamı yaşayacak. Süper Lig'in 20. haftasındaki Fatih Karagümrük mücadelesiyle takımın başına geçen Santos, ligde çıktığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
Bu süreçte 9 gol atan Siyah-Beyazlılar, ağlarında 5 gol gördü. Türkiye Kupası çeyrek finalinde de Konyaspor'u 2-0'la geçen Beşiktaş, Portekizli çalıştırıcı idaresinde ligde ve kupada oynadığı son 5 resmi müsabakada kalesine duvar örmeyi başardı. Beşiktaş, ligin 23. haftasında 28 Ocak 2024 tarihinde Sivasspor'a deplasmanda 1-0 kaybettiği mücadeleden beri gol yemiyor.
''İNANÇ, SABIR VE DİSİPLİN''
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, futbolcularıyla dün bir toplantı yaparak, Galatasaray derbisinde nasıl bir futbol istediğini anlattı.
Rakiplerinin önceki gün Türkiye Kupası'nda Karagümrük'e 2-0 mağlup olmasının kendilerini yanıltmaması gerektiğini ifade eden Portekizli çalıştırıcı, ''Galatasaray'ın formda olduğu zaman neler yapabileceğini daha önce gördük. Önde pres yapan, kaptırdığı topları çok kısa sürede kazanan ve hızlı oynayan bir takım. Bu maçın anahtar kelimeleri inanç, sabır ve disiplin. Böyle bir rakip karşısında öncelikle disiplinli oynamak zorundayız. Skor ne olursa olsun oyun anlayışımızdan vazgeçmeden inançla ve sabırla mücadele etmeliyiz'' diye konuştu.
BÜYÜK TAKIM OYUNU OYNAYACAĞIZ
Daha önceki açıklamalarında dile getirdiği gibi Galatasaray'a özel tedbir almayacağını yineleyen Santos, ''Oyunu kendi sahamızda kabullenip hata yapmalarını beklemeyeceğiz. Biz büyük takımız ve kendi oyunumuzu oynayacağız'' dedi.
Bu süreçte 9 gol atan Siyah-Beyazlılar, ağlarında 5 gol gördü. Türkiye Kupası çeyrek finalinde de Konyaspor'u 2-0'la geçen Beşiktaş, Portekizli çalıştırıcı idaresinde ligde ve kupada oynadığı son 5 resmi müsabakada kalesine duvar örmeyi başardı. Beşiktaş, ligin 23. haftasında 28 Ocak 2024 tarihinde Sivasspor'a deplasmanda 1-0 kaybettiği mücadeleden beri gol yemiyor.
''İNANÇ, SABIR VE DİSİPLİN''
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, futbolcularıyla dün bir toplantı yaparak, Galatasaray derbisinde nasıl bir futbol istediğini anlattı.
Rakiplerinin önceki gün Türkiye Kupası'nda Karagümrük'e 2-0 mağlup olmasının kendilerini yanıltmaması gerektiğini ifade eden Portekizli çalıştırıcı, ''Galatasaray'ın formda olduğu zaman neler yapabileceğini daha önce gördük. Önde pres yapan, kaptırdığı topları çok kısa sürede kazanan ve hızlı oynayan bir takım. Bu maçın anahtar kelimeleri inanç, sabır ve disiplin. Böyle bir rakip karşısında öncelikle disiplinli oynamak zorundayız. Skor ne olursa olsun oyun anlayışımızdan vazgeçmeden inançla ve sabırla mücadele etmeliyiz'' diye konuştu.
BÜYÜK TAKIM OYUNU OYNAYACAĞIZ
Daha önceki açıklamalarında dile getirdiği gibi Galatasaray'a özel tedbir almayacağını yineleyen Santos, ''Oyunu kendi sahamızda kabullenip hata yapmalarını beklemeyeceğiz. Biz büyük takımız ve kendi oyunumuzu oynayacağız'' dedi.