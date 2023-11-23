Fernando Muslera teklif bekliyor

Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fernando Muslera, Sarı-Kırmızılılar'dan teklif bekliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fernando Muslera teklif bekliyor
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23 Kasım 2023 09:14
12 yıldan fazla zamandır formasını giydiği Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernando Muslera, kariyerini İstanbul'da sürdürmek için yönetimden sözleşme teklifi bekliyor.

Sarı-Kırmızılılar'ın yeni kaleci arayışına başladığı, 37 yaşındaki file bekçisinin ise ücretinde fedakârlık yapmaya hazır olduğu öğrenildi.

Tarafların Ocak ayında bir orta yol bulmak üzere masaya oturması bekleniyor. 

 
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