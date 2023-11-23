Fernando Muslera teklif bekliyor

12 yıldan fazla zamandır formasını giydiği Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernando Muslera, kariyerini İstanbul'da sürdürmek için yönetimden sözleşme teklifi bekliyor.
Sarı-Kırmızılılar'ın yeni kaleci arayışına başladığı, 37 yaşındaki file bekçisinin ise ücretinde fedakârlık yapmaya hazır olduğu öğrenildi.
Tarafların Ocak ayında bir orta yol bulmak üzere masaya oturması bekleniyor.
Sarı-Kırmızılılar'ın yeni kaleci arayışına başladığı, 37 yaşındaki file bekçisinin ise ücretinde fedakârlık yapmaya hazır olduğu öğrenildi.
Tarafların Ocak ayında bir orta yol bulmak üzere masaya oturması bekleniyor.