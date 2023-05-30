Fernando Muslera: "Hepimiz çok mutluyuz"

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fernando Muslera: 'Hepimiz çok mutluyuz'
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30 Mayıs 2023 23:01
Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, şampiyonluk sonrası konuştu.

Fernando Muslera yaptığı açıklamada, "Geçen sene çok zorlu bir sezon geçirdik. Dursun Özbek ve Erden Timur'un gelmesiyle farklı bir yola girdik. Herkesin şampiyonluğu hak ettiğini düşünüyorum. Taraftarın inanılmaz payı vardı bunda. Hocalarımıza, Florya çalışanlarına, takım arkadaşlarıma, stat çalışanlarına takım arkadaşlarıma ve ailelerine tebriklerimi gönderiyorum. Hepimiz çok mutluyuz." dedi.

Çok mutlu olduğunu belirten kaptan, "12. yılım, 6 kere şampiyonluk kazandım, yüzde 50'si diyebiliriz. 15 tane kupa, aileme, çocuklarıma çok teşekkür ederim. Anneme, ailesine, şu anda çocuklarıma bakıyorlar, onlara teşekkürler. Çok mutluyuz şu anda." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'daki şampiyonluk sayısına Türkçe cevap veren Muslera, "6. şampiyonluk abi." diye konuştu.

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