Ferhat Arıcan ve Adem Asil, 2023 hedeflerini anlattı

Tokyo 2020'de paralel barda üçüncü olarak Türkiye'ye cimnastik branşındaki ilk olimpiyat madalyasını kazandıran Ferhat Arıcan, 2023 yılında başarılarına yenilerini eklemeyi hedefliyor.
Artistik Cimnastik Büyük Erkekler Milli Takım ile Bolu'da kampa giren Arıcan, Karaçayır Mahallesi'ndeki Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda çalışmalarını günde çift antrenman yaparak sürdürüyor.
Ferhat Arıcan, AA muhabirine, 2022 yılının başarılı bir yıl olduğunu söyledi. Hem bireysel hem de takım olarak önemli başarılar elde ettiklerini dile getiren Arıcan, "Özellikle Akdeniz Oyunlarındaki şampiyonluk, Avrupa Şampiyonasında tekrardan podyumda olmamız. Takım olarak çok büyük adımlar attığımızı düşünüyorum." dedi.
Arıcan, bu yılın en önemli yarışmasının Dünya Şampiyonası olduğuna işaret ederek, "2024 Paris Olimpiyatlarında kota yarışması olacak bu yıl. Takım için çok önemli. Dünya Şampiyonası öncesinde Avrupa Şampiyonası var. Özellikle en önemli noktası ülkemizde, Antalya'da yapılıyor olması." diye konuştu.
"Avrupa Şampiyonası'nda hedefimiz çok büyük"
Avrupa Şampiyonası'nda hedeflerinin çok büyük olduğuna değinen Arıcan, "Kendi ülkemizde tekrardan Avrupa'da podyumda olmak istiyoruz. Dünya Şampiyonası öncesinde de neler yapabileceğimizi göstermemiz gerekiyor." dedi.
Arıcan, dünyadaki sporcuların kendilerini tanımakla kalmadığını, kendilerinden korktuklarını belirterek, şunları kaydetti:
"(Türkler geliyor) diyorlar. Eskiden salona girdiğimizde çok etkili olmuyordu rakip tarafından ama artık salona adım attığımızda takım olarak da bireysel olarak da madalyada rakip olduklarını biliyorlar. Bizden korkuyorlar. Çok iyi bir sistemle çalışıyoruz. Tüm milli takım aynı anda çalışıyoruz. Çok hırslıyız ve çok çalışan sporcular var. Bu doğrultuda 2024 Paris Olimpiyatlarına takım olarak gitme hedefimiz var."
Başarılara imza atmaya devam edeceklerini vurgulayan Arıcan, "2023 yılı benim ve takım arkadaşlarımın yılı olacak. Hep birlikte çok büyük başarılara imza atacağız." dedi.
Arıcan, Türk cimnastiğinin dünyada konuşulduğuna dikkati çekerek, "Tokyo'da kazandığım ilk madalyadan sonra 2024 Paris Olimpiyatları'na birkaç madalya alma hedefiyle gideceğiz. Tüm dünya basını bizi takip ediyor. Biz de elimizden gelenin en iyisini yaparak, çok çalışarak bu hedefe ulaşacağız." ifadelerini kullandı.
Artistik Cimnastik Büyük Erkekler Milli Takım ile Bolu'da kampa giren Arıcan, Karaçayır Mahallesi'ndeki Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda çalışmalarını günde çift antrenman yaparak sürdürüyor.
Ferhat Arıcan, AA muhabirine, 2022 yılının başarılı bir yıl olduğunu söyledi. Hem bireysel hem de takım olarak önemli başarılar elde ettiklerini dile getiren Arıcan, "Özellikle Akdeniz Oyunlarındaki şampiyonluk, Avrupa Şampiyonasında tekrardan podyumda olmamız. Takım olarak çok büyük adımlar attığımızı düşünüyorum." dedi.
Arıcan, bu yılın en önemli yarışmasının Dünya Şampiyonası olduğuna işaret ederek, "2024 Paris Olimpiyatlarında kota yarışması olacak bu yıl. Takım için çok önemli. Dünya Şampiyonası öncesinde Avrupa Şampiyonası var. Özellikle en önemli noktası ülkemizde, Antalya'da yapılıyor olması." diye konuştu.
"Avrupa Şampiyonası'nda hedefimiz çok büyük"
Avrupa Şampiyonası'nda hedeflerinin çok büyük olduğuna değinen Arıcan, "Kendi ülkemizde tekrardan Avrupa'da podyumda olmak istiyoruz. Dünya Şampiyonası öncesinde de neler yapabileceğimizi göstermemiz gerekiyor." dedi.
Arıcan, dünyadaki sporcuların kendilerini tanımakla kalmadığını, kendilerinden korktuklarını belirterek, şunları kaydetti:
"(Türkler geliyor) diyorlar. Eskiden salona girdiğimizde çok etkili olmuyordu rakip tarafından ama artık salona adım attığımızda takım olarak da bireysel olarak da madalyada rakip olduklarını biliyorlar. Bizden korkuyorlar. Çok iyi bir sistemle çalışıyoruz. Tüm milli takım aynı anda çalışıyoruz. Çok hırslıyız ve çok çalışan sporcular var. Bu doğrultuda 2024 Paris Olimpiyatlarına takım olarak gitme hedefimiz var."
Başarılara imza atmaya devam edeceklerini vurgulayan Arıcan, "2023 yılı benim ve takım arkadaşlarımın yılı olacak. Hep birlikte çok büyük başarılara imza atacağız." dedi.
Arıcan, Türk cimnastiğinin dünyada konuşulduğuna dikkati çekerek, "Tokyo'da kazandığım ilk madalyadan sonra 2024 Paris Olimpiyatları'na birkaç madalya alma hedefiyle gideceğiz. Tüm dünya basını bizi takip ediyor. Biz de elimizden gelenin en iyisini yaparak, çok çalışarak bu hedefe ulaşacağız." ifadelerini kullandı.
Adem Asil olimpiyatlara odaklandı
51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanan milli sporcu Adem Asil, başarısını olimpiyat madalyasıyla taçlandırmak istiyor.
Artistik Cimnastik Büyük Erkekler Milli Takımı ile Bolu'da kamp çalışmalarını sürdüren Asil, AA muhabirine, kendisine 2024 Paris Olimpiyatları'nın kapısını açacak yarışmalara hazırlandığını söyledi.
Asil, 2023 yılının kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu yıl hem olimpiyat kotası var hem de bireysel hedeflerimiz büyük. Yıl içinde düzenlenecek Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız. Madalya kazanmaya çalışacağız. Hem bireysel hem de takım olarak hedeflerimiz doğrultusunda çalışıyoruz. Bu yarışmalara da hedeflerimize ulaşmak için gidiyoruz." diye konuştu.
Milli cimnastikçi, bu yıl alacakları bütün başarıların kendilerini Paris Olimpiyatlarına bir adım daha yaklaştıracağını dile getirdi.
Cimnastikte son yıllarda elde edilen başarının temel sebebinin ise sistemli şekilde çok çalışmak olduğunu anlatan Asil, şunları söyledi:
"Bunu gerçekten burada çok iyi yapıyoruz. Profesyonel bir şekilde çalışıyoruz. Bu bir ekip işi, sistem ve doğru çalışmakla bu başarı geliyor. Rakiplerimiz de bizi çok takip ediyor. Türkiye cimnastikte son yıllarda çok ilerledi. Paris'te hem bireysel olarak hem de takım olarak madalya hedefliyoruz. 2022 yılında dünya şampiyonu oldum. Paris'te madalya almayı düşünüyorum. En büyük hedefim de altın madalya. Ona göre çalışacağım."
Artistik Cimnastik Büyük Erkekler Milli Takımı ile Bolu'da kamp çalışmalarını sürdüren Asil, AA muhabirine, kendisine 2024 Paris Olimpiyatları'nın kapısını açacak yarışmalara hazırlandığını söyledi.
Asil, 2023 yılının kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu yıl hem olimpiyat kotası var hem de bireysel hedeflerimiz büyük. Yıl içinde düzenlenecek Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız. Madalya kazanmaya çalışacağız. Hem bireysel hem de takım olarak hedeflerimiz doğrultusunda çalışıyoruz. Bu yarışmalara da hedeflerimize ulaşmak için gidiyoruz." diye konuştu.
Milli cimnastikçi, bu yıl alacakları bütün başarıların kendilerini Paris Olimpiyatlarına bir adım daha yaklaştıracağını dile getirdi.
Cimnastikte son yıllarda elde edilen başarının temel sebebinin ise sistemli şekilde çok çalışmak olduğunu anlatan Asil, şunları söyledi:
"Bunu gerçekten burada çok iyi yapıyoruz. Profesyonel bir şekilde çalışıyoruz. Bu bir ekip işi, sistem ve doğru çalışmakla bu başarı geliyor. Rakiplerimiz de bizi çok takip ediyor. Türkiye cimnastikte son yıllarda çok ilerledi. Paris'te hem bireysel olarak hem de takım olarak madalya hedefliyoruz. 2022 yılında dünya şampiyonu oldum. Paris'te madalya almayı düşünüyorum. En büyük hedefim de altın madalya. Ona göre çalışacağım."
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