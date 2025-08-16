Ferdi Kadıoğlu oyuna girdi, Brighton son dakika şoku yaşadı!

İngiltere Premier Lig'in 1. hafta karşılaşmasında Brighton, Fulham'ı konuk etti.



American Express Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.



Brighton'ın tek golünü 55. dakikada penaltıdan Matthew O'Riley kaydetti. Fulham'a beraberliği getiren golü ise dakika 90+7'de Rodrigo Muniz kaydetti.



287 GÜN SONRA SAHADA



Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 2 Kasım 2024'ten bu yana ilk kez sahaya çıktı. 287 gün sonra forma giyen Kadıoğlu, 69. dakikada Yankuba Minteh'in yerine oyuna dahil oldu.



Bu sonucun ardından Brighton ve Fulham lige 1 puanla başladı.



İngiltere Premier Lig'in gelecek haftasında Brighton, Everton deplasmanına gidecek. Fulham, Manchester United'ı konuk edecek.