Ferdi Kadıoğlu devlerin kıskacında! Milli takımda izlediler

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu performansıyla parmak ısırtıyor. Genç yıldız oyuncu Almanya maçındaki etkili futboluyla devleri peşine takmayı başardı. İşte Ferdi'yi Galler maçında izleyen dünya devi...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Ferdi Kadıoğlu devlerin kıskacında! Milli takımda izlediler
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22 Kasım 2023 08:46
Son güncelleme 22 Kasım 2023 08:47
Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Ferdi Kadıoğlu paylaşılamıyor...

Sarı-lacivertli takımdaki performansını A Milli Takım'a da taşıyan 24 yaşındaki oyuncu, Napoli, Arsenal ve Milan'ın ardından şimdi de Borussia Dortmund ile Bayern Münih'i peşine taktı...

Almanya- Türkiye maçındaki performansıyla sahanın en iyilerinden biri olan Ferdi'ye iki Alman devinin yöneticileri hayran kaldı.

ALMANLAR TRİBÜNDEYDİ

Alman basınına göre; hem Borussia Dortmund hem de Bayern Münih maçın ardından Ferdi Kadıoğlu için scout görevlendirdi. 24 yaşındaki sol bek, Galler karşılaşmasında da Alman takımlarının scoutları tarafından tribünden takip edildi.

INTER İDDİASI

Milano basını ise İnter'in Ferdi Kadıoğlu'na ilgisinin yeniden canlandığını iddia etti ve 24 yaşındaki sol beki izlemek için Galler-Türkiye maçına gözlemci gönderdiğini duyurdu.

BABASI AÇIKLAMIŞTI

Ferdi'nin babası Fenerbahçe'deki son yıllarının olduğunu geçtiğimiz aylarda açıklamıştı. Fenerbahçe, Ferdi için 20 milyon euro istiyor.



1 GOL 2 ASİST!

Ferdi'nin sarı lacivertliler ile 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

Yıldız oyuncu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 17 maçta 1 gol 2 asistlik katkı sağladı. 

 
 

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