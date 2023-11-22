'nin yükselen yıldızıpaylaşılamıyor...Sarı-lacivertli takımdaki performansını A Milli Takım'a da taşıyan 24 yaşındaki oyuncu, Napoli, Arsenal ve Milan'ın ardından şimdi deile'i peşine taktı...Almanya- Türkiye maçındaki performansıyla sahanın en iyilerinden biri olan Ferdi'ye iki Alman devinin yöneticileri hayran kaldı.Alman basınına göre; hem Borussia Dortmund hem de Bayern Münih maçın ardından Ferdi Kadıoğlu için scout görevlendirdi. 24 yaşındaki sol bek, Galler karşılaşmasında da Alman takımlarının scoutları tarafından tribünden takip edildi.Milano basını ise İnter'in Ferdi Kadıoğlu'na ilgisinin yeniden canlandığını iddia etti ve 24 yaşındaki sol beki izlemek için Galler-Türkiye maçına gözlemci gönderdiğini duyurdu.Ferdi'nin babası Fenerbahçe'deki son yıllarının olduğunu geçtiğimiz aylarda açıklamıştı. Fenerbahçe, Ferdi için 20 milyon euro istiyor.Ferdi'nin sarı lacivertliler ile 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.Yıldız oyuncu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 17 maçta 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.