⚽9' Adem Büyük (P)

⚽22' Umut Bulut

⚽48' Ndayishimiye



Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında evinde Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup oldu.



📉Fenerbahçe, tarihinde ilk kez üst üste 3 iç saha mağlubiyeti aldı. pic.twitter.com/9b2YmyQKBZ



— Sporx (@sporx) December 12, 2020

FENERBAHÇE 11'İNDE 2 DEĞİŞİKLİK

EROL BULUT, ESKİ TAKIMINA KARŞI

JOSE SOSA KESİK YEDİ

SADIK 1 YIL SONRA İLK 11'DE

SİNAN VE SANGARE KULÜBEDE

FENERBAHÇE'DE YEDİ EKSİK

YENİ MALATYASPOR GOLLE BAŞLADI

KADIKÖY'DE İKİNCİ ŞOK: UMUT BULUT

FENERBAHÇE, ORTALARLA GOL ARADI

İKİNCİ YARININ BAŞINDA DA AYNI SENARYO: 0-3!

ALTYA BAYINDIR, 4. GOLE İZİN VERMEDİ

PAPISS CISSE VURDU, DİREKTE PATLADI

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Yeni Malatyaspor 3-0'lık skorla kazandı.Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada penaltıdan Adem Büyük, 22. dakikada Umut Bulut ve 48. dakikada Youssouf Ndayishimiye attı.Fenerbahçe, ilk kez Kadıköy'de üst üste 3. yenilgisini aldı ve 23 puanda kaldı. Yeni Malatyaspor ise yenilmezlik serisini 4 maça çıkararak puanını 16'ya yükseltti.Fenerbahçe, gelecek hafta Gaziantep'e konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, geçen haftaki Yukatel Denizlispor maçına göre takımını 1'i zorunlu 2 değişiklikle sahaya sürdü.Deneyimli teknik adam, stoperde Serdar Aziz'in kart cezalısı olması nedeniyle bu bölgede Sadık Çiftpınar'a görev verdi. Yukatel Denizlispor maçında kart cezası sebebiyle forma giyemeyen Luiz Gustavo ise, Jose Sosa'nın yerine ilk 11'e geri döndü. Erol Bulut, Yeni Malatyaspor karşısında kalede Altay Bayındır'ı görevlendirirken, savunma dörtlüsünü Gökhan Gönül, Marcel Tisserand, Sadık Çiftpınar ve Caner Erkin'den oluşturdu. Orta ikilide Luiz Gustavo ve Ozan Tufan'a şans veren Bulut, bu isimlerin önünde Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş ve Dimitris Pelkas'ı oynattı. Genç teknik adam, gol yollarında ise yine Papiss Cisse'yi görevlendirdi.Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, sarı-lacivertli takımın başında eski takımı Yeni Malatyaspor'a karşı ilk kez sahaya çıktı. Teknik direktörlük kariyerine Yeni Malatyaspor ile 2017-2018 sezonunda başlayan ve bu kulüpte 2 sezon görev alan Bulut, daha sonraki sezon Aytemiz Alanyaspor ile sözleşme imzalamıştı. Söz konusu iki takımda da başarılı olarak Fenerbahçe'nin yolunu tutan deneyimli çalıştırıcı, eski takıma karşı Fenerbahçe'nin başında ilk kez görev aldı.Fenerbahçe'nin flaş transferi Jose Sosa, Yeni Malatyaspor karşısında yedek soyundu. Teknik direktör Erol Bulut, son maçlarda kondisyonuyla ilgili olumsuz eleştiriler alan Sosa'yı Yeni Malatyaspor karşısında yedeğe çekti. Daha önce Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla 10 maçta forma giyen Arjantinli orta saha, 8 kez ilk 11'de yer alırken 1 kez de sakatlığı dolayısıyla kadroda bulunmamıştı. Ligin ilk haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçına yedek olarak başlayıp oyuna sonradan dahil olan Sosa, bu sezon 2. kez Yeni Malatyaspor'a karşı yedek oturdu.Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Sadık Çiftpınar, yaklaşık 1 yıl sonra ilk 11'de görevlendirildi. Sarı-lacivertlilerin savunmasında Serdar Aziz ve Mauricio Lemos'un yokluğunda şans bulan Sadık, son olarak ligde geçtiğimiz sezonun 15. haftasında, 15 Aralık 2019'da Sivasspor deplasmanına ilk 11'de çıkmıştı. Erol Bulut, 2 stoperinin yokluğunda geçen sezon uzun bir sakatlık yaşayan ve hazırlık mücadelelerinde iyi bir görüntü sergileyen Sadık Çiftpınar'ı, Tisserand'ın yanında görevlendirdi.Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan Nazım Sangare ile koronavirüse yakalanan Sinan Gümüş, uzun süre sonra kadroda yer aldı. Milli takımda yaşadığı sakatlık sebebiyle ligdeki son 3 müsabakada kadroda yer almayan Nazım Sangare, Yeni Malatyaspor karşısında yedek kulübesinde forma şansı bekledi. Son olarak ligde 7. haftadaki Antalyaspor maçında forma giyen ve çift sarı karttan oyundan atılan Sinan Gümüş ise koronavirüse yakalandığı için uzun süre takımda yer almamıştı.Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor karşısında 7 futbolcusundan faydalanamadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Kemal Ademi, Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Diego Perotti, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında yer alamadı. Bu isimlerin yanı sıra geçtiğimiz hafta Yukatel Denizlispor maçında çift sarı karttan kırmızı kart gören Serdar Aziz, cezası sebebiyle takımını yalnız bıraktı. Sakatlığını atlatan ama henüz hazır olmayan Harun Tekin de kadroda yer almadı.Mücadeleye konuk ekip Yeni Malatyaspor daha çok pas yaparak ve topa sahip olarak başladı. Fenerbahçe ise orta alanda çok fazla pas hatasıyla oynadı. Temposuz bir oyun oynayan Fenerbahçe'ye karşı Yeni Malatyaspor, kanatları kullanarak üst üste ataklar yaptı.7. dakikada Yeni Malatyaspor, penaltı kazandı. Marcel Tisserand'ın, Benjamin Tetteh'e ceza alanı içinde yaşanan ikili mücadele sırasında arkadan yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi.Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Adem Büyük, yaptığı vuruşla kaleci Altay Bayındır ve topu ayrı köşelere göndererek meşin yuvarlağı sol köşede ağlarla buluşturmayı başardı ve Malatyaspor, Kadıköy'de 9. dakikada öne geçti.Fenerbahçe, 1-0'dan sonra daha fazla tempolu oynamaya çalıştı ancak orta alandaki pas hataları nedeniyle Malatyaspor karşısında atak devamlılığını sağlayamadı. Malatyaspor, 19. dakikada Tetteh ile 2. gole yaklaştı. Konuk ekip, bu pozisyondan 3 dakika sonra da ikinci golü buldu.22. dakikada Chebake'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Gökhan Gönül'ün kafayla uzaklaştırdığı top sol kanatta Kubilay Kanatsızkuş'ta kaldı. Kubilay'ın bekletmeden ceza alanına gönderdiği ortasını iyi takip eden Umut Bulut, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla topu Altay Bayındır'ın solundan ağlarla buluşturmayı başardı.Umut Bulut, böylece Fenerbahçe'ye karşı 36. maçında 13. golünü attı ve kariyerinde en fazla gol attığı iki takımdan beri sarı lacivertli ekip oldu.2-0'dan sonra Yeni Malatyaspor alanına çekilip kontratak fırsatları kovalarken, Fenerbahçe ise daha atak göründü ancak pozisyon bulamadı. Kanatlardan gelen ve sürekli ortalar yapan sarı lacivertli ekip, gol ayağı Papiss Cisse'yi bu ortalarla buluşturamadı.2 dakika uzayan ilk yarıyı konuk ekip Yeni Malatyaspor 2-0'lık üstünlükle tamamladı.Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, ikinci yarıya Sadık Çiftpınar'ı oyundan alıp Jose Sosa'yı sahaya sürerek başladı. Luiz Gustavo, bu değişiklik sonrası stoperde Marcel Tisserand'ın partneri oldu.Yeni Malatyaspor, ikinci yarıdaki ilk atağında golü buldu. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Karim Hafez'in ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Youssouf Ndayishimiye, Caner Erkin ve Luiz Gustavo'nun üzerinden altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla topu Altay Bayındır'ın sağından köşede ağlarla buluşturmayı başardı.Fenerbahçe, 3-0'dan sonra oyunu tamamen Yeni Malatyaspor yarı alanına yıktı. Yeni Malatyaspor ise ileride Tetteh'i bırakarak tüm hatlarıyla kademeli bir savunma yaptı. Kazandığı toplarla hızlı hücumlar yapan konuk ekip, 55. dakikada 4. gole çok yaklaştı. Orta sahadan çalımlarla gelen Kubilay Kanatsızkuş'un ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Benjamin Tetteh'in karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta Altay Bayındır son anda topu kornere çelmeyi başardı.Erol Bulut, 62. dakikada oyuna ikinci müdahalesini yaptı ve Mert Hakan'ın yerine Mame Thiam'ı oyuna sürdü. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise savunma güvenliğini artırarak Adem Büyük yerine Zeki Yavru'yu oyuna aldı. Ancak, Fenerbahçe ceza sahası içinde aradığı pozisyonları bulamazken ceza sahası dışından şutlarla gol aramayı sürdürdü. 67'de Papiss Cisse'nin ceza sahası dışından çektiği şut üst direkten auta gitti.Fenerbahçe'de 3. oyuncu değişikliği Pelkas yerine Novak ile gerçekleşti. Yeni Malatyaspor'da ise Chebake yerine Olcay Şahan oyuna dahil oldu.Fenerbahçe, maçın son 10 dakikasında farkı azaltmak ve oyuna ortak olmak için baskı kurmaya çalışsa da başarılı olamadı ve sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılarak Kadıköy'de üst üste üçüncü iç saha yenilgisini aldı.19. dakikada konuk takım ikinci gole yaklaştı. Acquah'ın ceza yayının solundan yükselttiği topa hareketlenen Tetteh'in penaltı noktası civarından yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Altay Bayındır iki hamlede topu kontrol etti.38. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sağdan pasında topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahasına girdikten hemen sonra çıkardığı şutta kaleci Ertaç Özbir meşin yuvarlağı kornere çeldi.55. dakikada Yeni Malatyaspor önemli bir gol pozisyonundan faydalanamadı. Orta sahada kazandığı topla ceza sahasına yönelen Kubilay Kanatsızkuş, meşin yuvarlağı soldan bindiren Benjamin Tetteh'in önüne bıraktı. Tetteh'in ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta, kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kornere çeldi.67. dakikada Cisse'nin ceza yayının gerisinden kaleyi cepheden gören bir noktadan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.: Ülker: Erkan Özdamar, Alpaslan Dedeş, Ali Saygın Ögel: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Sadık Çiftpınar (Dk. 46 Sosa), Tisserand, Caner Erkin, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 87 Sinan Gümüş), Mert Hakan Yandaş (Dk. 62 Thiam), Pelkas (Dk. 71 Novak), Cisse: Ertaç Özbir, Chebake (Dk. 79 Olcay Şahan), Semih Kaya, Hadebe, Hafez, Acquah, Ndayishimiye, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 88 Ahmet Ildız), Tetteh, Adem Büyük (Dk. 66 Zeki Yavru), Umut Bulut: Dk. 9 Adem Büyük (Penaltıdan), Dk. 21 Umut Bulut, Dk. 47 Ndayishimiye (Yeni Malatyaspor): Dk. 39 Mert Hakan Yandaş, Dk. 45+3 Gökhan Gönül, Dk. 89 Luiz Gustavo (Fenerbahçe), Dk. 45+5 Hafez, Dk. 78 Ertaç Özbir (Yeni Malatyaspor)