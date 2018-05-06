Fenerbahçe'nin eski gözdesi Smolov, Ada yolunda

Rusya'nın son dönemlerde yetiştiği en iyi golcülerden bir olarak kabul edilen Krasnodarlı yıldız Fedor Smolov'un talipleri gün geçtikçe artıyor.28 yaşındaki futbolcu için son olarak Wolwes ve Fulham'ın devreye girdiği, oyuncunun transferi için resmi girişimlerin başladığı kaydedildi.Krasnodar'ın Smolov için 15 milyon Euroluk bedel istediği ve bu rakama transferin gerçekleşebileceğinin altı çizildi. West Ham United'ın devre arasında yaptığı 13 milyon euroluk teklifin geri çevrildiği hatırlatılırken, Smolov'un ayrılık talebinden dolayı bu kez ayrılığın yakın olduğu bildirildi.Bir dönem Fenerbahçe'den transfer teklifi aldığını itiraf eden 28 yaşındaki golcü, bu sezon Rus ekibi ile çıktığı 23 karşılaşmada 14 gol 5 asistlik performans göstermişti.