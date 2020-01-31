Fenerbahçe'nin eski gözdesi İspanya'da

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olacağı haberleri gündemden düşmeyen Ljubomir Fejsa, İspanyol ekibi Alaves'e transfer oldu.31 yaşındaki ön libero, yapılan açıklamada sezon sonuna kadar Alaves'e kiralan Fejsa'nın sözleşmesinin sezon sonuna kadar olduğu belirtildi.Oyuncunun satın alma opsiyonunun Alaves kulübünde olup olmayacağı ve bu kiralama anlaşmasının herhangi bir ücret karşılığında olup olmadığı ise açıklanmadı.2013'de Olympiacos'tan 4,5 milyon euro karşılığında transfer edilen Fejsa, orta sahadaki sert oyunuyla tanınıyor. Portekiz ekibinin formasını 169 kez giyen Sırp oyuncu kaptanlığa kadar yükselmişti.