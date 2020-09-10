Fenerbahçe'nin adayı için açıklama: "Takımda kalacak"

Fenerbahçe'nin forvet adayları arasında gösterilen Joelinton için hocasından açıklama geldi.

Haber; Sabah
Fenerbahçe'nin adayı için açıklama: 'Takımda kalacak'
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10 Eylül 2020 09:31
Fenerbahçe'nin golcü adayları arasında yer alan Joelinton için Newcastle United teknik direktörü Steve Bruce, takımının medya gününde konuştu.

Oyuncusuna sarı-lacivertlilerin ilgisinin olup olmadığı sorulan Bruce, "Joelinton takımda kalacak. Benim için şu anda en zor şey kadro oluşturmak ancak umarım Joelinton, yeni bir meydan okuma için kendini hazır hissediyordur." dedi.

"PREMIER LİG'E ALIŞMAYA ÇALIŞIYOR"

Bruce konuşmasının devamında, "Hepimiz aslında onun iyi bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Premier Lig'e alışmakta olan bir oyuncu ve henüz 24 yaşında. Bu zor bir durum. Umarım başarılı olur. Açıkçası ondan formasını almayacağım. Size karşı dürüst olmam gerekirsa 9 numaranın sahibi var." dedi.

Joelinton, Newscastle United kariyeri boyunca 44 maça çıkarken 4 gol 4 asist üretmişti.



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