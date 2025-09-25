25 Eylül
Lille-Brann
2-1
25 Eylül
Go Ahead Eagles-FCSB
0-1
25 Eylül
Rangers-Genk
0-052'
25 Eylül
RB Salzburg-FC Porto
0-059'
25 Eylül
Aston Villa-Bologna
1-056'
25 Eylül
Ferencvaros-Viktoria Plzen
0-160'
25 Eylül
Young Boys-Panathinaikos
1-360'
25 Eylül
VfB Stuttgart-Celta Vigo
1-056'
25 Eylül
FC Utrecht-Lyon
0-057'
25 Eylül
Sivasspor-A.Demirspor
5-0
25 Eylül
Amed Sportif-Sarıyer
2-0
25 Eylül
Pendikspor-Sakaryaspor
4-1
25 Eylül
Osasuna-Elche
1-1
25 Eylül
Real Oviedo-Barcelona
1-045'

Fenerbahçeli Edson Alvarez, CONCACAF'ta aday

Fenerbahçe'nin Meksikalı yıldızı Edson Alvarez, CONCACAF tarafından verilen Yılın Oyuncusu ödülüne aday gösterildi.

calendar 25 Eylül 2025 21:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Fenerbahçeli Edson Alvarez, CONCACAF'ta aday
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Edson Alvarez, CONCACAF tarafından verilen "Yılın Oyuncusu" ödülüne aday gösterildi.
 
Meksikalı orta saha oyuncusu, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde gösterdiği istikrarlı performansla dikkatleri üzerine çekti.
 
CONCACAF'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, adayların, bölge futboluna katkıları, turnuvalardaki performansları ve liderlik özellikleri dikkate alınarak belirlendiği ifade edildi.
 
Ödül sürecinde kazanan isim, teknik heyet, medya temsilcileri, taraftarlar ve kaptanlardan oluşan bir oylama sistemiyle belirlenecek.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.