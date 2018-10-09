Fenerbahçe'den 3 Temmuz Kumpas davası açıklaması

Devam eden Yargıtay sürecine vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Fenerbahçe yönetim kurulunun yaptığı açıklamada bu davada en ön sıralarda mücadele veren ve kulübün avukatlığını yapan Şekip Mosturoğlu ve yönetici İlhan Ekşioğlu'nun isimlerinden bahsetmemesi dikkat çekti.

Fenerbahçe Kulübü yaptığı açıklamada, 2010-2011 sezonunun ardından 3 Temmuz 2011'de başlatılansoruşturmasıyla ilgili 9 Ekim 2015'te 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği beraat kararının yıl dönümü olduğunu hatırlatarak,ifadelerine yer verdi.Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği beraat kararının camia için tarihi bir dönüm noktası olduğu belirtilerek,denildi.İlk günkü kararlılıkla bu davanın sonuna kadar takipçisi olunacağı aktarılan açıklamada, her türlü hukuki mücadelenin gerekliliklerinin yerine getirileceği bildirildi.