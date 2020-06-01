Fenerbahçe'de takas adamı Miha Zajc

Fenerbahçe Kulübü, yeni sezon için yapacağı transferlerde Miha Zajc'ı takas olarak kullanmak istiyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe'de takas adamı Miha Zajc
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01 Haziran 2020 12:22
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncularından Miha Zajc'ın, gelecek sezon sarı-lacivertlilerden ayrılması bekleniyor.

Gelecek sezon öncesi transfer listesinde birçok isim bulunan Fenerbahçe'nin takas olarak kullanacağı ilk isim Miha Zajc olacak.

Ara transfer döneminde de birçok isme karşılık Slovenyalı'yı takas olarak öneren sarı-lacivertliler, yaz döneminde de 25 yaşındaki oyuncuyu transferlerde kullanacak.

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