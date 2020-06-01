Fenerbahçe'nin orta saha oyuncularından Miha Zajc'ın, gelecek sezon sarı-lacivertlilerden ayrılması bekleniyor.
Gelecek sezon öncesi transfer listesinde birçok isim bulunan Fenerbahçe'nin takas olarak kullanacağı ilk isim Miha Zajc olacak.
Ara transfer döneminde de birçok isme karşılık Slovenyalı'yı takas olarak öneren sarı-lacivertliler, yaz döneminde de 25 yaşındaki oyuncuyu transferlerde kullanacak.
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Gelecek sezon öncesi transfer listesinde birçok isim bulunan Fenerbahçe'nin takas olarak kullanacağı ilk isim Miha Zajc olacak.
Ara transfer döneminde de birçok isme karşılık Slovenyalı'yı takas olarak öneren sarı-lacivertliler, yaz döneminde de 25 yaşındaki oyuncuyu transferlerde kullanacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın