Fenerbahçe'nin orta saha oyuncularından Miha Zajc'ın, gelecek sezon sarı-lacivertlilerden ayrılması bekleniyor.Gelecek sezon öncesi transfer listesinde birçok isim bulunan Fenerbahçe'nin takas olarak kullanacağı ilk isim Miha Zajc olacak.Ara transfer döneminde de birçok isme karşılık Slovenyalı'yı takas olarak öneren sarı-lacivertliler, yaz döneminde de 25 yaşındaki oyuncuyu transferlerde kullanacak.