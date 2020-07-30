Fenerbahçe'de Alpaslan Öztürk için görüşme!

Fenerbahçe, Göztepeli Alpaslan Öztürk için İzmir kulübüyle bir görüşme gerçekleştirecek.

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Fenerbahçe'de Alpaslan Öztürk için görüşme!
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30 Temmuz 2020 10:58
Fenerbahçe Yönetimi'nin Göztepe'nin 27 yaşındaki oyuncusu Alpaslan için İzmir kulübüyle bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

Göztepe forması altında bu sezon 24 lig maçına çıkarak 7 gol atan Alpaslan'ın da Fenerbahçe'yi istediği öne sürüldü.

Yapılacak görüşme sonrası bu transferin büyük ölçüde bitmesi bekleniyor.



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