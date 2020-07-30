Fenerbahçe Yönetimi'nin Göztepe'nin 27 yaşındaki oyuncusu Alpaslan için İzmir kulübüyle bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.
Göztepe forması altında bu sezon 24 lig maçına çıkarak 7 gol atan Alpaslan'ın da Fenerbahçe'yi istediği öne sürüldü.
Yapılacak görüşme sonrası bu transferin büyük ölçüde bitmesi bekleniyor.
Göztepe forması altında bu sezon 24 lig maçına çıkarak 7 gol atan Alpaslan'ın da Fenerbahçe'yi istediği öne sürüldü.
Yapılacak görüşme sonrası bu transferin büyük ölçüde bitmesi bekleniyor.