Fenerbahçe, ZVVZ USK Prag'a konuk olacak

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi'nde Çekya'nın ZVVZ USK Prag takımıyla karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Fenerbahçe, ZVVZ USK Prag'a konuk olacak
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14 Ocak 2025 11:09
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi ikinci tur F grubu dördüncü maçında çarşamba günü deplasmanda Çekya'nın ZVVZ USK Prag takımıyla karşılaşacak.

Çekya'nın başkenti Prag'daki Kralovka Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ilk turda 6'da 6 yapan sarı-lacivertliler, ikinci turda ise oynadığı 3 maçı da kazanarak yoluna namağlup devam ediyor.

Çekya temsilcisi ise önceki turda 4 galibiyet, 2 mağlubiyet alırken bu turda ilk 2 müsabakada sahadan mağlup ayrıldı.

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