Fenerbahçe zor olanı namağlup başardı!

Fenerbahçe kritik Ekim ayını namağlup kapattı. Sarı-lacivertliler ay boyunca 8 maça çıkarken 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe zor olanı namağlup başardı!
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30 Ekim 2022 23:55
Süper Lig'de İstanbulspor deplasmanından 5-2'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, Ekim ayının fikstürünü tamamladı.

Sarı-lacivertliler yoğun geçen Ekim ayında 8 maça çıkarken bu maçların hiçbirinde yenilmedi.

Fenerbahçe bu süreçte 8 resmi maç oynadı. 6 maçtan galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler 2 maçta ise berabere kaldı.

Bu dönemde ligde Karagümrük, Ankaragücü, Başakşehir ve İstanbulspor'u mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa'da ise AEK Larnaca'yı hem deplasmanda hem de iç sahada mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip Beşiktaş ile Rennes maçlarından ise beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Dünya Kupası arasına kadar ligde iki, Avrupa'da ise bir maç oynayacak.

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