Fenerbahçe zor olanı namağlup başardı!

Süper Lig'de İstanbulspor deplasmanından 5-2'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, Ekim ayının fikstürünü tamamladı.



Sarı-lacivertliler yoğun geçen Ekim ayında 8 maça çıkarken bu maçların hiçbirinde yenilmedi.



Fenerbahçe bu süreçte 8 resmi maç oynadı. 6 maçtan galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler 2 maçta ise berabere kaldı.



Bu dönemde ligde Karagümrük, Ankaragücü, Başakşehir ve İstanbulspor'u mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa'da ise AEK Larnaca'yı hem deplasmanda hem de iç sahada mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip Beşiktaş ile Rennes maçlarından ise beraberlikle ayrıldı.



Fenerbahçe, Dünya Kupası arasına kadar ligde iki, Avrupa'da ise bir maç oynayacak.





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