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Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek teklifine cevap verdi!

Fenerbahçe, 15 milyon Euro teklif yapan Marsilya'ya 20 milyon Euro bonservis belirledi.

calendar 13 Mayıs 2025 11:41
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek teklifine cevap verdi!
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Fenerbahçe'de bu sezonun en büyük kazanımlarından olan Yusuf Akçiçek, Avrupa ekiplerinin takibinde.

Genç stoper için Fenerbahçe'nin kapısını çalan ilk kulüp Marsilya oldu. Sözcü'de yer alan habere göre Fransız ekibi, Fenerbahçe'ye 15 milyon euroluk teklif yaptı. 

KİM MİN JAE'Yİ GERİDE BIRAKABİLİR

Fenerbahçe'nin ise Marsilya'dan 20 milyon euro bonservis talep ettiği ifade edildi. İki kulüp arasında pazarlıkların sürdüğü, sarı-lacivertlilerin 20 milyon euronun altında bir rakama Yusuf Akçiçek'i bırakmayı düşünmediği belirtildi. Transferin bu rakama gerçekleşmesi durumunda Yusuf Akçiçek, Kim Min-Jae'yi geçerek Fenerbahçe tarihinin en pahalı stoper satışı olacak.

DEĞERİ 5.5 MİLYON EURO

Fenerbahçe ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Yusuf Akçiçek'in piyasa değeri ise 5.5 milyon euro olarak gösteriliyor. 

PERFORMANSI

Yusuf Akçiçek bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maça çıktı. 19 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi. 

 
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