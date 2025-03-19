Fenerbahçe yönetiminden Samandıra kararı

Fenerbahçe'de yönetim, önümüzdeki hafta Samandıra'ya gidecekk. Başkan Ali Koç'un da katılacağı toplantıda futbolcularla bir görüşme gerçekleştirilecek ve görülmemiş bir şampiyonluk primi açıklanacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe yönetiminden Samandıra kararı
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19 Mart 2025 09:12
Son güncelleme 19 Mart 2025 09:41
Milli araya Samsunspor beraberliğiyle giren ve lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düşen Fenerbahçe, şampiyonluktan ümidini kesmiş değil.

Sarı- lacivertliler, Süper Lig'de kalan haftalarda oynayacağı tüm maçları kazanacağına inanıyor. Fenerbahçe, 10 maçta 30 puanı hanesine yazdırıp ezeli rakibinin puan kaybını bekleyecek.

Yönetim önümüzdeki hafta Samandıra'ya çıkarma yapıp hem futbolcular hem de teknik heyetle uzun bir toplantı yapacak.

GÖRÜLMEMİŞ ŞAMPİYONLUK PRİMİ

Başkan Ali Koç'un da katılacağı bu görüşmede oyunculara moral ve motivasyon aşılanacak. Ayrıca sezon sonunda şampiyonluk gelmesi halinde tüm futbolculara bu zamana kadar görülmemiş bir 'şampiyonluk primi' vaat edilecek. 

 
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