Fenerbahçe yönetiminden Samandıra kararı

Milli araya Samsunspor beraberliğiyle giren ve lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düşen Fenerbahçe, şampiyonluktan ümidini kesmiş değil.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Sarı- lacivertliler, Süper Lig'de kalan haftalarda oynayacağı tüm maçları kazanacağına inanıyor. Fenerbahçe, 10 maçta 30 puanı hanesine yazdırıp ezeli rakibinin puan kaybını bekleyecek.
Yönetim önümüzdeki hafta Samandıra'ya çıkarma yapıp hem futbolcular hem de teknik heyetle uzun bir toplantı yapacak.
GÖRÜLMEMİŞ ŞAMPİYONLUK PRİMİ
Başkan Ali Koç'un da katılacağı bu görüşmede oyunculara moral ve motivasyon aşılanacak. Ayrıca sezon sonunda şampiyonluk gelmesi halinde tüm futbolculara bu zamana kadar görülmemiş bir 'şampiyonluk primi' vaat edilecek.
Sarı- lacivertliler, Süper Lig'de kalan haftalarda oynayacağı tüm maçları kazanacağına inanıyor. Fenerbahçe, 10 maçta 30 puanı hanesine yazdırıp ezeli rakibinin puan kaybını bekleyecek.
Yönetim önümüzdeki hafta Samandıra'ya çıkarma yapıp hem futbolcular hem de teknik heyetle uzun bir toplantı yapacak.
GÖRÜLMEMİŞ ŞAMPİYONLUK PRİMİ
Başkan Ali Koç'un da katılacağı bu görüşmede oyunculara moral ve motivasyon aşılanacak. Ayrıca sezon sonunda şampiyonluk gelmesi halinde tüm futbolculara bu zamana kadar görülmemiş bir 'şampiyonluk primi' vaat edilecek.