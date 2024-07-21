Fenerbahçe'ye yeni Kim Min Jae: Meldin Dreskovic

Fenerbahçe'de Jose Mourinho, yönetime transfer listesini verdi ve bu kapsamda çalışmalar yoğunluk kazandı. Sportif direktör Mario Branco, tecrübeli hocayla yaptığı görüşmelerin ardından transferde oldukça titiz davranıyor.
HEDEF YENİ KIM MIN-JAE
Portekizli hocanın önceliği olan En-Nesyri ile anlaşma sağlanırken sırada yıldız bir stoper var. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonlarda makul bir fiyata kadrosuna katıp Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae ayarındaki stoperin peşine düştü.
MOURINHO, DRESKOVIC'E SICAK BAKIYOR
Transfer döneminde dünyaca ünlü isimler Fenerbahçe ile anılsa da farklı öneriler de gündeme gelmeye devam ediyor. Özellikle de bu futbolculardan birinin Debrecen forması giyen Meldin Dreskovic olduğu öğrenildi. Bu transfere Mourinho'nun da sıcak baktığının altı çiziliyor.
1.91'LİK KULE
26 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Macaristan Ligi'nin en iyi stoperi seçildi. Debrecen ile sözleşmesi devam eden 1.91'lik savunmacının, Fenerbahçe'nin oyuncu izleme komitesinin radarına daha önce takıldığı ve son olarak menajerler tarafından önerildiği belirtildi.
GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR
Karadağ Milli Takımı'nın da banko stoperi olan Dreskovic hakkında Debrecen Kulübü de görüşmelere açık durumda. Daha önceden İtalya'dan Salernitana'nın ve Danimarka'dan Kopenhag'ın da listesinde bulunan oyuncuyla ilgili Fenerbahçe'nin de girişimlerde bulunması bekleniyor.
PATLAMA YAPABİLİR
Szalai ve Kim Min Jae gibi patlama yapabilecek scout transferleri de isteyen Kanarya'nın bu doğrultuda da belirlenen isimler üzerinden çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.
HEDEF YENİ KIM MIN-JAE
Portekizli hocanın önceliği olan En-Nesyri ile anlaşma sağlanırken sırada yıldız bir stoper var. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonlarda makul bir fiyata kadrosuna katıp Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae ayarındaki stoperin peşine düştü.
MOURINHO, DRESKOVIC'E SICAK BAKIYOR
Transfer döneminde dünyaca ünlü isimler Fenerbahçe ile anılsa da farklı öneriler de gündeme gelmeye devam ediyor. Özellikle de bu futbolculardan birinin Debrecen forması giyen Meldin Dreskovic olduğu öğrenildi. Bu transfere Mourinho'nun da sıcak baktığının altı çiziliyor.
1.91'LİK KULE
26 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Macaristan Ligi'nin en iyi stoperi seçildi. Debrecen ile sözleşmesi devam eden 1.91'lik savunmacının, Fenerbahçe'nin oyuncu izleme komitesinin radarına daha önce takıldığı ve son olarak menajerler tarafından önerildiği belirtildi.
GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR
Karadağ Milli Takımı'nın da banko stoperi olan Dreskovic hakkında Debrecen Kulübü de görüşmelere açık durumda. Daha önceden İtalya'dan Salernitana'nın ve Danimarka'dan Kopenhag'ın da listesinde bulunan oyuncuyla ilgili Fenerbahçe'nin de girişimlerde bulunması bekleniyor.
PATLAMA YAPABİLİR
Szalai ve Kim Min Jae gibi patlama yapabilecek scout transferleri de isteyen Kanarya'nın bu doğrultuda da belirlenen isimler üzerinden çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.
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