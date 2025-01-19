Fenerbahçe'ye transferde dev rakip: Kelly

Juventus, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Lloyd Kelly için Newcastle ile görüşüyor. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'ye transferde dev rakip: Kelly
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19 Ocak 2025 17:43
Son güncelleme 19 Ocak 2025 17:46
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye dev bir rakip çıktı.

Di Marzio'nun haberine göre; Juventus, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Lloyd Kelly için Newcastle ile görüşüyor.

Haberde İngiliz ekibinin 24 yaşındaki stoper için 30 milyon euro istediği belirtildi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Savunmasına takviye yapmaya hazırlanan Torino devinin transfer için görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı.

FENERBAHÇE DE İLGİLENİYOR

Başarılı savunma oyuncusuyla Fenerbahçe de ilgileniyor. Daha önce Newcastle United, sarı lacivertlilerin Lloyd Kelly için yaptığı 13 milyon euroluk teklifi kabul etmemişti.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Newcastle United'da bu sezon 13 maçta süre bulan 26 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı. İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Lloyd Kelly'nin güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor. 

 
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