Fenerbahçe, Lugano maçında sakatlanan Fred'in durumuna dair bir açıklama yaptı.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Lugano ile oynadığımız karşılaşmada darbe alarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Fred'in MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Görüntülenme neticesinde sağ diz iç yan bağ hasarı tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır."
3-4 HAFTA YOK
Brezilyalı yıldız Fred, sakatlığı sonrası 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.
MOURINHO'NUN AÇIKLAMASI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lugano karşılaşmasının ardından Fred için, "Fred ne kadar bizden ayrı kalacak bunu göreceğiz ama tahminimce Fred'in önümüzdeki turda olmayacağını düşünüyorum." demişti.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Lugano ile oynadığımız karşılaşmada darbe alarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Fred'in MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Görüntülenme neticesinde sağ diz iç yan bağ hasarı tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır."
3-4 HAFTA YOK
Brezilyalı yıldız Fred, sakatlığı sonrası 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.
MOURINHO'NUN AÇIKLAMASI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lugano karşılaşmasının ardından Fred için, "Fred ne kadar bizden ayrı kalacak bunu göreceğiz ama tahminimce Fred'in önümüzdeki turda olmayacağını düşünüyorum." demişti.