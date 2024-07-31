Fenerbahçe'ye sakatlanan Fred'den kötü haber!

Fenerbahçe, Lugano maçında sakatlanan Fred için açıklama yaptı. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı yıldızda sağ diz iç yan bağ hasarı tespit edildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye sakatlanan Fred'den kötü haber!
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31 Temmuz 2024 12:13
Son güncelleme 31 Temmuz 2024 12:34
Fenerbahçe, Lugano maçında sakatlanan Fred'in durumuna dair bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Lugano ile oynadığımız karşılaşmada darbe alarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Fred'in MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Görüntülenme neticesinde sağ diz iç yan bağ hasarı tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır."

3-4 HAFTA YOK

Brezilyalı yıldız Fred, sakatlığı sonrası 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.

MOURINHO'NUN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lugano karşılaşmasının ardından Fred için, "Fred ne kadar bizden ayrı kalacak bunu göreceğiz ama tahminimce Fred'in önümüzdeki turda olmayacağını düşünüyorum." demişti.

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