Fenerbahçe'ye Portekizli kanat!

, PSV'denı kiralık olarak kadrosuna katmasına rağmenbölgesine 1 takviye daha yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.Sarı-Lacivertlilerin gündemine giren son isimoldu. İlk hedef olan ve büyük oranda anlaşma sağlanansakatlık yaşaması sonrası alternatiflere yönelen Sarı-Lacivertliler,için harekete geçmişti. Ancak Coritiba formasını giyen genç futbolcunun yüksek maliyeti nedeniyle şu ana kadar anlaşma sağlanamadı. İddialara göre Fenerbahçe gündemine yeni bir isim aldı.Yönetimin, Portekiz ekibi Braga'da forma giyen Iuri Medeiros için harekete geçtiği öne sürülüyor. Geçtiğimiz sezon başında 800 bin Euro karşılığında Nürnberg'den Braga'ya transfer olan 27 yaşındaki futbolcu performansıyla büyük beğeni topladı. Toplam 39 maçta forma giyen Iuri Medeirostam 23 gole direkt katkıda bulunmayı başardı. Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Portekizli futbolcu her iki kanatta da görev yapabiliyor.Sporting Lizbon akademisinde yetişen Medeiros; Arauco, Moreirense, Boavista, Genoa, Legia'da kiralık olarak oynadıktan sonra 2019'da 2 milyon euroya Nürnberg'e transfer oldu.