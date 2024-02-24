Fenerbahçe'ye müjdeli haber!

Fenerbahçe'de sakat futbolcularından bir bir güzel haber gelmeye başladı.
Sarı lacivertli takımda Rodrigo Becao, 4 ay sonra Kasımpaşa maçının kadrosuna dahil edildi.
Brezilyalı oyuncu, 29 Ekim 2023'te oynanan Pendikspor maçında sakatlanmıştı.
İsmail Kartal, Becao için Kasımpaşa maçı öncesi, "Becao döndü, bu hafta kadroya aldık. İlerleyen haftalarda antrenmanlardaki performansına göre değerlendirmemizi yapacağız" dedi.
Sarı lacivertli takımda Rodrigo Becao, 4 ay sonra Kasımpaşa maçının kadrosuna dahil edildi.
Brezilyalı oyuncu, 29 Ekim 2023'te oynanan Pendikspor maçında sakatlanmıştı.
İsmail Kartal, Becao için Kasımpaşa maçı öncesi, "Becao döndü, bu hafta kadroya aldık. İlerleyen haftalarda antrenmanlardaki performansına göre değerlendirmemizi yapacağız" dedi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU