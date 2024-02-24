Fenerbahçe'ye müjdeli haber!

Fenerbahçe'de uzun süreli sakatlığını atlatan Becao, 4 ay sonra maç kadrosuna dahil edildi.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye müjdeli haber!
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24 Şubat 2024 14:58
Son güncelleme 24 Şubat 2024 18:12
Fenerbahçe'de sakat futbolcularından bir bir güzel haber gelmeye başladı.

Sarı lacivertli takımda Rodrigo Becao, 4 ay sonra Kasımpaşa maçının kadrosuna dahil edildi.

Brezilyalı oyuncu, 29 Ekim 2023'te oynanan Pendikspor maçında sakatlanmıştı.

İsmail Kartal, Becao için Kasımpaşa maçı öncesi, "Becao döndü, bu hafta kadroya aldık. İlerleyen haftalarda antrenmanlardaki performansına göre değerlendirmemizi yapacağız" dedi.

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