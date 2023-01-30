Fenerbahçe'ye Mergim Berisha piyangosu

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak istenilen performansı veremeyince kadro rotasyonunda yer almayan Mergim Berisha, Augsburg'a kiralanmıştı.



Alman yıldız gerek oynadığı oyunla gerek takım rotasyonuna ayak uydurmasıyla Bundesliga ekibinin dikkatini çekti.



OPSİYONUNU KULLANMAK İSTİYORLAR



Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında kadroda düşünmemesi sonrası tecrübeli oyuncu Augburg'a kiralamıştı. Oynadığı oyunla dikkatleri üzerine çeken deneyimli oyuncuyla ilgili Augsburg Sportif Direktörü konuştu.



BR24'e konuşan Reuter, yaptığı açıklamada "Berisha önemli bir oyuncu. Sezon sonuna kadar kiralık oynuyor ancak başka kulüpler de kendisini istiyor. Zamanlamaya dikkat ediyoruz. Bunu takip eden sadece ben değilim, kulüpte Berisha'nın bonservisinin alınmasıyla ilgili tetikte olan birçok kişi var." ifadelerini kullandı.



BAŞKA TALİPLERDE VAR



Oynadığı oyunla dikkatleri üzerine çeken tecrübeli oyuncuya Bundesliga'dan başka taliplerde var. Bu noktada son söz Sarı-lacivertli kulübe kalıyor. Farklı tekliflerle gelinmesi durumunda Fenerbahçe yetkilileri yüksek olan teklifi değerlendirecek gibi gözüküyor. Alman futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro.



OPSİYONU 4 MİLYON EURO



Bundesliga temsilcisi, 24 yaşındaki futbolcu için kiralama bedeli olarak 300 bin euro ödeyecek. Berisha'nın satın alma opsiyonu ise 4 milyon euro.



5 MİLYON EURO ÖDENDİ



Fenerbahçe, geçen sezon Berisha'yı RB Salzburg'tan 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertli forma altında şu ana kadar geçen sürede 32 maçta sahaya çıkan Alman futbolcu, rakip fileleri 8 kez havalandırdı.



