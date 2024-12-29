Fenerbahçe'ye Felix'te rakip çıktı!

Fenerbahçe'nin gündemine gelen Joao Felix ile Benfica da ilgileniyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'ye Felix'te rakip çıktı!
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29 Aralık 2024 11:55
Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen Joao Felix ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Portekizli futbolcu ile eski kulübü Benfica da ilgileniyor.

Chelsea'de bu sezon 16 maçta süre bulan 25 yaşındaki Felix, 5 gol attı ve 2 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Portekizli futbolcunun kulübü Chelsea ile 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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