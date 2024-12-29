Fenerbahçe'ye Felix'te rakip çıktı!

Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen Joao Felix ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Portekizli futbolcu ile eski kulübü Benfica da ilgileniyor.
Chelsea'de bu sezon 16 maçta süre bulan 25 yaşındaki Felix, 5 gol attı ve 2 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Portekizli futbolcunun kulübü Chelsea ile 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Portekizli futbolcu ile eski kulübü Benfica da ilgileniyor.
Chelsea'de bu sezon 16 maçta süre bulan 25 yaşındaki Felix, 5 gol attı ve 2 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Portekizli futbolcunun kulübü Chelsea ile 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.